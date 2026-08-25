El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha expresado su firme compromiso de llegar «hasta donde haga falta» para evitar que los polideportivos de la ciudad se conviertan en centros de acogida para inmigrantes, tras las avalanchas ocurridas en julio.

Vivas ha mantenido constante comunicación con los ministros y ha destacado que la selección de ubicaciones para posibles centros debe contar con la opinión de los vecinos. En sus reuniones semanales con la ciudadanía, ha reiterado la necesidad de evitar la imposición de lugares sin la consulta adecuada.

El mandatario ha declarado que la Ciudad «realizará todas las acciones legales que están a su alcance» para que los polideportivos no se vean afectados por el borrador del real decreto presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que contempla el uso de instalaciones deportivas para la acogida de inmigrantes.

Vivas califica la propuesta del Ejecutivo central como una «barbaridad», señalando que de llevarse a cabo, se ocuparían prácticamente todos los espacios deportivos, lo que limitaría gravemente las actividades deportivas en la ciudad y disminuiría la práctica del deporte entre los ceutíes.

La situación se torna especialmente preocupante ante el reciente esfuerzo de inversión en instalaciones deportivas, como el polideportivo ‘Díaz Flor’, que podría verse afectado por esta medida. La indignación en la sociedad ceutí ha crecido considerablemente desde la formulación de este borrador del decreto, que extiende la situación de emergencia hasta el 31 de diciembre.

Entre las instalaciones que el Gobierno de la Nación pretende ocupar se encuentran el polideportivo cubierto del IES Puertas del Campo, así como varios polideportivos de competencia local, como los de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor y el complejo deportivo Guillermo Molina.