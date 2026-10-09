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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha mantenido un encuentro con representantes de la asociación Mujeres Caballas. En esta reunión, se han ultimado los detalles de la movilización ‘Ceuta se planta en Madrid’, que tendrá lugar el próximo 25 de octubre.

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Este evento busca visibilizar las necesidades y reivindicaciones del pueblo ceutí ante la vez central. La organización está siendo impulsada por Mujeres Caballas, que actúan como promotoras de esta iniciativa.

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La acción se enmarca dentro de un contexto de creciente preocupación por la situación de la ciudad y se ha convertido en un punto de encuentro para la participación ciudadana.