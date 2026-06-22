La plataforma de ‘streaming’ lanza una ficción ambientada en un exclusivo complejo vacacional que la prensa especializada califica de «mediocridad», mientras los espectadores en redes sociales debaten sobre su similitud con ‘The White Lotus’ y ‘Élite’

El catálogo de Netflix cuenta desde este viernes con un nuevo título de producción nacional enfocado a convertirse en uno de los principales atractivos de la temporada estival. Se trata de ‘Oasis’, un thriller original desarrollado por Bambú Producciones, compañía responsable de títulos como ‘La Promesa’ o ‘El caso Asunta’. La propuesta, cuya premisa argumental guarda ciertas reminiscencias con la producción de HBO Max ‘The White Lotus’, sitúa la acción en un entorno idílico que pronto se transforma en el escenario de una investigación policial, despertando una notable expectación tanto por su planteamiento como por el retorno de su actriz principal a la pequeña pantalla.

La ficción supone el regreso de Ana Garcés a la actividad audiovisual tras su salida, acontecida hace más de un año, de la serie diaria de La 1 ‘La Promesa’. En esta ocasión, la intérprete encabeza un elenco coral y eminentemente juvenil en el que también figuran nombres como Tomy Aguilera (‘Bienvenidos a Edén’) y Victoria Kantch (‘Por tus muertos’). El reparto de la serie se completa con la participación de jóvenes actores como Manel Duarte, Berta Castañé, Ada Molina, Cande Méndez, Alex Mola, Laura Simón, Jan Buxaderas, Amanda Palomino y Blas Polidori, quienes comparten escenas con profesionales de trayectoria consolidada en la industria cinematográfica y televisiva española, tales como Unax Ugalde, Alicia Borrachero, Mercedes Sampietro, Paco Tous y Verónica Sánchez.

Un enclave de lujo cercado por la sospecha

La trama de ‘Oasis’ se desarrolla en el complejo vacacional homónimo, catalogado como el resort más lujoso de todo el territorio nacional. Este espacio se presenta como un entorno paradisíaco dotado de playas privadas, instalaciones catalogadas como VIP y unos sistemas de seguridad impenetrables, diseñado en exclusiva para el esparcimiento de las familias con mayor poder adquisitivo del país. Sin embargo, la aparente tranquilidad del periodo estival se quiebra con la irrupción de los efectivos policiales, quienes acceden al recinto con el objetivo de esclarecer una misteriosa desaparición.

A partir de ese instante, el aislamiento del lugar se convierte en el eje central del relato. Al tratarse de un enclave cerrado y de acceso restringido, las sospechas de los investigadores se extienden de manera inmediata sobre la totalidad de los presentes, impidiendo que tanto los empleados del hotel como los exclusivos huéspedes abandonen las instalaciones hasta que se consiga determinar la identidad del responsable del suceso. Las apariencias y los secretos ocultos de cada uno de los personajes articulan el avance del proceso indagatorio.

Esta producción representa una nueva alianza estratégica entre la productora Bambú y la plataforma de entretenimiento tras la cancelación previa del proyecto ‘Manual para señoritas’ y la acogida de ‘El caso Asunta’. A pesar del interés generado inicialmente entre los seguidores del género, las valoraciones publicadas por los especialistas de los principales medios de comunicación han resultado desfavorables respecto al resultado técnico y narrativo de la obra.

Severo juicio de la crítica especializada

El análisis de la prensa española se ha mostrado unánime al señalar las carencias de la propuesta. En el diario El País, la periodista Natalia Marcos califica de «insulto a la serie de HBO Max» la equiparación del proyecto con ‘The White Lotus’. En su argumentación, expone que la serie «no pasa de ser un drama juvenil en el que cada trama va por su lado y la mayoría no llega a ninguna parte tras dar varias vueltas sobre ellas mismas». Asimismo, añade que la problemática de la producción no radica únicamente en que sea «mediocre y no aporte nada nuevo», sino en el hecho de que «ya no nos sorprende descubrir que la nueva producción española de Netflix es otra mediocridad que olvidaremos a las dos horas».

Por su parte, Óscar Rus sostiene una postura coincidente en el texto publicado en El Independiente, bajo el encabezado «El verdadero drama de Netflix es la mediocridad de sus series españolas». El redactor cuestiona la idoneidad del reparto seleccionado y la estructura de sus líneas argumentales, analizando el valor de esta propuesta dentro de la estrategia de la plataforma tras haber albergado previamente ficciones de corte similar como ‘Élite’ u ‘Olympo’. Su conclusión afirma que ‘Oasis’ «no salvará los muebles de Netflix en cuanto a ficción española».

En una línea idéntica se manifiesta José A. Cano desde el portal especializado Cine con Ñ, recurriendo igualmente al concepto de «mediocridad» para definir el resultado de la producción. A su juicio, la serie «no funciona ni como misterio, ni como crítica social, ni como historia de rebeldía juvenil», concluyendo que se trata de «otro producto de Netflix que disfraza de entretenimiento la propaganda clasista estadounidense».

Polarización y reproches en el entorno digital

El reflejo del estreno en los canales de comunicación social y redes de internet replica, de manera mayoritaria, el descontento de los especialistas, detectándose un volumen destacado de opiniones de signo negativo. Los usuarios han establecido paralelismos con producciones precedentes, señalando de forma explícita que la primera temporada se percibe como una alternativa de menor calidad que combina elementos de ‘The White Lotus’ y ‘Élite’. Otros espectadores manifestaron su decisión de abandonar el visionado tras el primer episodio, argumentando que se trata de «más de lo mismo, pero peor que ‘Élite’ y todas las series similares», además de calificar de deficiente la evolución de la trama y las actuaciones del elenco.

A pesar de la tendencia generalizada de reprobación, la producción ha encontrado ciertos apoyos entre sectores del público que valoran positivamente su ritmo y capacidad de entretenimiento. Determinados comentarios vertidos en las plataformas sociales aluden a un seguimiento ininterrumpido debido a su condición de thriller de rápido consumo, destacando la presencia de intriga, la interacción con las expectativas del espectador y la efectividad de los giros argumentales finales. Estas valoraciones favorables elogian el desempeño del reparto, el recurso de las voces en off y la resolución de los diferentes arcos argumentales, manifestando el deseo de que la serie obtenga la renovación para una segunda etapa en la plataforma.