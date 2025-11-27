Les Corts celebran este jueves la sesión de investidura de Juanfran Pérez Llorca, candidato del PP, cuyo nombramiento depende del apoyo decisivo de los 13 diputados de Vox tras la dimisión de Carlos Mazón.

Juanfran Pérez Llorca, candidato del Partido Popular, afronta este jueves 27 de noviembre el pleno de investidura para convertirse en el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana tras la salida de Carlos Mazón. La sesión comienza a las 11.00 horas en Les Corts Valencianes y marcará el relevo al frente del Consell apenas tres semanas después del anuncio de Mazón.

La jornada se abrirá con la intervención inicial del candidato popular, que podrá exponer sin límite de tiempo su programa de gobierno. A continuación, los grupos parlamentarios intervendrán antes de la votación nominal. Para ser investido en primera vuelta, Pérez Llorca necesita mayoría absoluta —al menos 53 votos—, por lo que el apoyo de Vox es imprescindible.

Si la votación no prospera, se celebraría una segunda sesión en la que bastaría una mayoría simple. Aunque este escenario está previsto en el reglamento, no se considera probable que se prolongue el proceso hasta una repetición electoral.

La llegada de Pérez Llorca representa un intento de continuidad en el proyecto del PP, pero también un ejercicio de equilibrio político. El candidato deberá consolidar el apoyo de Vox sin tensionar al electorado moderado. Entre los primeros retos del futuro presidente destaca la elaboración y aprobación de los Presupuestos de 2026, aún sin definir.

La votación de hoy se anticipa como un momento clave para la estabilidad política de la Comunidad Valenciana y para el rumbo del próximo Consell.