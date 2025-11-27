El mercado mayorista encadena una nueva subida y el precio de la luz se encarece un 24,29% respecto al día anterior, hasta los 86,02 €/MWh. Los consumidores deberán ajustar su consumo para evitar un aumento en la factura.

El precio medio SPOT de la electricidad para este jueves 27 de noviembre se sitúa en 86,02 €/MWh, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). La cifra supone un incremento del 24,29% respecto a la jornada previa, aunque se mantiene dentro de los niveles habituales de otoño.

Este precio mayorista es la base para calcular la tarifa final del PVPC, cuyos valores definitivos publica Red Eléctrica de España entre las 20:15 y las 20:30 del día anterior. Ya se conocen los precios finales por horas, lo que permite a los usuarios ajustar su consumo a las franjas más económicas.

Evolución por horas del mercado mayorista

Las horas más baratas del día se concentran entre las 10:00 y las 14:00, con precios que bajan hasta los 45 €/MWh en algunos tramos. Por el contrario, el coste se dispara al final de la tarde y primeras horas de la noche, con un máximo que supera los 155 €/MWh.

Precios SPOT hora a hora:

0 h – 88,89 €/MWh

1 h – 81,46 €/MWh

2 h – 73,81 €/MWh

3 h – 68,41 €/MWh

4 h – 66,38 €/MWh

5 h – 68,97 €/MWh

6 h – 77,46 €/MWh

7 h – 96,71 €/MWh

8 h – 99,89 €/MWh

9 h – 84,16 €/MWh

10 h – 55,37 €/MWh

11 h – 45,31 €/MWh

12 h – 45,91 €/MWh

13 h – 51,59 €/MWh

14 h – 55,48 €/MWh

15 h – 63,83 €/MWh

16 h – 84,10 €/MWh

17 h – 101,56 €/MWh

18 h – 114,71 €/MWh

19 h – 119,01 €/MWh

20 h – 147,40 €/MWh

21 h – 155,93 €/MWh

22 h – 115,75 €/MWh

23 h – 102,30 €/MWh

Las horas clave para ahorrar

Las franjas más recomendables para realizar consumos intensivos se sitúan entre las 11:00 y las 14:00, donde el precio se reduce de forma notable. Por el contrario, entre las 19:00 y las 22:00 se concentran los picos de coste, por lo que se recomienda limitar el uso de electrodomésticos de alto consumo.