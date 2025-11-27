La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas bajas para la época durante jueves y viernes, con nevadas en zonas montañosas y heladas en el interior peninsular.

El frío afectará a gran parte de España desde este jueves, dejando nevadas en sistemas montañosos, heladas en zonas del interior y temperaturas mínimas por debajo de los 5 grados en el área mediterránea a primeras horas de la mañana, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). No obstante, la agencia aclara que no se trata de una ola de frío, sino de un descenso puntual de las temperaturas.

Durante jueves y viernes, se esperan temperaturas “bajas para la época del año”, aunque sin cumplir los criterios para considerarse un episodio sostenido como una ola de frío. La Aemet advierte de heladas en el interior peninsular, que ya registra valores bajos desde el pasado martes, y del frío que se extenderá hasta la costa mediterránea.

Jueves y viernes: predominio de sol con bancos de nieblas matinales en el interior peninsular. Heladas débiles en el interior peninsular, fuertes en Pirineos.



Sábado y domingo: lluvias en el cuadrante noroeste peninsular.



🌡️Ambiente frío por la mañana y por las noches . pic.twitter.com/VTrEZUt0Cg — AEMET (@AEMET_Esp) November 26, 2025

Bajan las mínimas el jueves

Este jueves predominarán cielos poco nubosos en la mayor parte de la Península, salvo en el tercio norte, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles ocasionales en Galicia, la Ibérica, el alto Ebro, el Cantábrico y los Pirineos. La cota de nieve subirá de 800-1000 metros hasta 1400-1600 metros.

En Baleares, los cielos estarán nubosos en el este del archipiélago, con chubascos en Menorca que podrían afectar a Mallorca y tendencia a abrir claros. En Canarias, predominará la nubosidad en las islas montañosas con precipitaciones débiles durante la madrugada e intervalos nubosos en las islas orientales.

Las temperaturas mínimas descenderán en la vertiente mediterránea, de forma ligera en el cuadrante noroeste y la vertiente sur atlántica, y se mantendrán estables en el resto del país. Se esperan heladas en zonas de montaña de la mitad norte y sureste, meseta Norte y este de la Sur, siendo moderadas o localmente fuertes en los Pirineos. Catalunya y Aragón están bajo aviso por bajas temperaturas.

Por su parte, las temperaturas máximas subirán en gran parte de la Península, especialmente en las montañas del norte, mientras que se mantendrán estables en zonas bajas del oeste y descenderán en depresiones del noreste y los litorales de Alborán y del sureste.