El presentador barcelonés protagonizará este miércoles un encuentro especial con Xuso Jones en el concurso de Cuatro, en un movimiento estratégico de Mediaset

Cuatro apuesta por la memoria televisiva para reforzar su franja de tarde. Este miércoles, 4 de febrero, a partir de las 18:30 horas, el concurso ‘Lo sabe, no lo sabe’ vivirá una entrega excepcional con el regreso de Juanra Bonet. El comunicador, que fue el rostro del formato en su etapa fundacional en España entre 2012 y 2013, se reencontrará con la esencia del programa doce años después, esta vez como invitado de honor de Xuso Jones.

Un reencuentro marcado por la estrategia de grupo

La vuelta de Bonet al programa que lideró durante año y medio en el access prime time de la cadena supone un hito simbólico para el formato. El presentador catalán estuvo al frente de la primera etapa del concurso desde julio de 2012 hasta diciembre de 2013, convirtiéndose en el rostro asociado al espíritu original de captar concursantes al azar por la calle.

Tras el regreso del espacio a la parrilla en julio de 2024 con Xuso Jones, la presencia de Bonet no había sido posible debido a su vinculación profesional con Atresmedia. Sin embargo, su reciente incorporación a Telecinco como conductor de ‘¡Allá tú!’ ha facilitado este movimiento bajo el paraguas de Mediaset España, reforzando la sinergia entre los canales del grupo y dotando de un valor añadido a la emisión de este miércoles.

Complicidad entre el pasado y el presente del formato

Las imágenes avanzadas por Cuatro muestran una sintonía evidente entre ambos comunicadores. Lejos de una competencia por el protagonismo, la entrega se ha planteado como un homenaje a la historia de ‘Lo sabe, no lo sabe’. Bonet y Jones compartirán bromas e interactuarán con los transeúntes y concursantes en el plató improvisado a pie de calle, manteniendo el tono distendido y el humor que caracteriza al programa.

Este encuentro se produce, además, en un contexto de estabilidad para el concurso en la tarde de Cuatro. Actualmente, el formato atraviesa un notable estado de forma, consolidándose con cifras que superan el 6% de cuota de pantalla y logrando imponerse en diversas jornadas a su principal competidor directo, ‘Más vale tarde’, en La Sexta.