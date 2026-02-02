El Partido Popular de Ceuta ha denunciado este martes que el proyecto del nuevo centro educativo del Brull continúa completamente paralizado, a pesar de los compromisos públicos adquiridos por el Gobierno de España en los últimos años. Según la formación popular, la situación administrativa actual es de “bloqueo absoluto”, sin que exista ningún procedimiento en marcha para la ejecución de la obra.

Desde el PP recuerdan que la única actuación conocida fue la licitación lanzada en 2022, que finalmente fue declarada desierta. Desde entonces, aseguran, no se ha adjudicado ningún contrato, no se ha iniciado un nuevo expediente ni se ha puesto en marcha ningún trámite efectivo que permita avanzar en la construcción de esta infraestructura educativa.

Esta realidad, señalan, contrasta con los anuncios reiterados del Gobierno sobre el supuesto inicio del proyecto. “Más allá de declaraciones públicas, no hay información administrativa que permita conocer en qué punto se encuentra realmente el Brull, si existe presupuesto aprobado o si se está preparando una nueva licitación”, advierten desde el partido.

La comunidad educativa de Ceuta, añade el PP, solo percibe “silencio administrativo y ausencia de hechos”. No hay obras, no existen plazos verificables y tampoco se han ofrecido explicaciones claras sobre los motivos por los que, tras el fracaso de la licitación inicial, no se ha producido ningún avance.

Para el Partido Popular de Ceuta, resulta especialmente grave que una infraestructura educativa anunciada como prioritaria permanezca en esta situación de abandono. En este sentido, consideran que esta forma de actuar incrementa la preocupación sobre la planificación real del Gobierno en materia educativa en la ciudad, una competencia que depende directamente del Estado.

La formación recuerda que corresponde al Gobierno de España la responsabilidad exclusiva de planificar, licitar y ejecutar las infraestructuras educativas en Ceuta, por lo que, mientras no existan decisiones administrativas concretas, los compromisos públicos “quedan reducidos a meras declaraciones sin respaldo”.

Ante la falta de avances, la senadora del PP por Ceuta, Cristina Díaz, ha registrado una batería de preguntas en el Senado para conocer el estado exacto del proyecto, las razones por las que se generaron expectativas sin base contractual y, especialmente, cuándo piensa el Gobierno pasar de los anuncios a los hechos en una infraestructura educativa que la ciudad sigue esperando.