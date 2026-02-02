La Policía Nacional ha detenido a la directora de una guardería del municipio valenciano de Algemesí, una mujer de 55 años, como presunta autora de un delito de maltrato habitual y otro continuado de vejaciones a menores de edad que asistían al centro. Tras prestar declaración, la detenida ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares.

Según fuentes policiales, la mujer habría zarandeado, golpeado y vejado de forma reiterada a los menores, con edades comprendidas entre los 9 meses y los 3 años. Además, presuntamente los encerraba en habitaciones contiguas sin ningún tipo de vigilancia mientras estaban bajo su responsabilidad.

La detención se produjo el pasado viernes por la tarde y la mujer fue puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Alzira, en funciones de guardia. El tribunal acordó su puesta en libertad provisional, imponiéndole diversas medidas cautelares, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Entre las medidas adoptadas se encuentra la prohibición de aproximarse o comunicarse por cualquier medio con los menores matriculados en la guardería, así como la prohibición de acudir al centro y de desempeñar cualquier actividad laboral, remunerada o no, relacionada con menores mientras se tramita la causa judicial.

La investigada está siendo instruida en un procedimiento abierto por presuntos delitos de maltrato habitual a menores y un delito continuado de vejaciones injustas. Asimismo, el magistrado ha ordenado a la Policía Nacional y a la Policía Local que adopten las medidas necesarias para garantizar la protección de los menores afectados.

El juez también ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional la recopilación de los datos completos de identificación de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores.

Según ha adelantado la radiotelevisión pública À Punt, la denuncia fue presentada por personal del propio centro educativo, situado en la calle Albalat de Algemesí. Varios medios locales han informado además de que los trabajadores grabaron vídeos que posteriormente fueron entregados a la Policía como prueba de los hechos, y que la guardería permanece actualmente clausurada.