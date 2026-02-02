

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha rechazado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en relación con sus vínculos con el expresidente venezolano Nicolás Maduro, tal y como solicitaba la asociación Hazte Oír en una querella.

En un auto en el que acuerda la inadmisión a trámite de la querella, el magistrado sostiene que los hechos expuestos por la asociación proceden de fuentes abiertas, principalmente informaciones periodísticas, y que no se han aportado indicios racionales de criminalidad suficientes para justificar la apertura de un procedimiento penal.

El juez subraya que no puede confundirse la creencia personal o popular con la existencia de hechos con entidad penal. “No se ha aportado hecho alguno que pueda relacionar al querellado con el delito de tráfico de sustancias estupefacientes o con la pertenencia a una organización criminal, y lo mismo cabe decir respecto al delito de blanqueo de capitales”, señala el auto.

En relación con la supuesta colaboración de Zapatero con el Gobierno venezolano, Piña cuestiona que pueda sostenerse que dicha relación implicara una ayuda consciente al sostenimiento de una organización criminal. A este respecto, recuerda que debe distinguirse entre el Gobierno de Venezuela y la presunta implicación de algunos de sus miembros en actividades de narcotráfico.

Sobre las acusaciones de blanqueo de capitales, el magistrado considera que se basan en afirmaciones generalistas y carecen de elementos indiciarios concretos. Además, afirma que no existe constancia de que el expresidente haya percibido cantidad alguna procedente del Gobierno venezolano y que, en cualquier caso, solo podrían considerarse delictivas aquellas cantidades vinculadas a hechos ilícitos conocidos.

El juez rechaza también la posibilidad de abrir una investigación prospectiva sobre el patrimonio del expresidente sin indicios previos de criminalidad. “No es permisible la apertura de diligencias destinadas a la averiguación patrimonial sin la existencia de indicios”, insiste.

Asimismo, Piña critica los reiterados escritos de ampliación de la querella presentados por Hazte Oír tras conocerse el informe de la Fiscalía Antidroga, que también se opuso a la investigación al considerar que la querella se basa en conjeturas y deducciones infundadas, sin hechos concretos de apariencia delictiva.

Tras la negativa del Ministerio Público, la asociación amplió la querella para acusar a Zapatero de colaboración en delitos de lesa humanidad y torturas, alegando presiones a familiares de presos políticos, intervenciones en centros de detención y beneficios económicos derivados de su relación con el régimen venezolano.

El juez responde que no debe confundirse el conocimiento general sobre la existencia de presos políticos con una implicación directa en su mantenimiento. Añade que, en caso de que se pretendiera atribuir responsabilidad por el apoyo político al régimen venezolano, la Audiencia Nacional no sería competente, dado que ya existe una investigación abierta sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela en la Corte Penal Internacional.