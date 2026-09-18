Julia Cejudo Mesa, una joven de 23 años natural de Carmona (Sevilla), se ha convertido en la persona más joven de España en obtener el título de notaria tras superar las oposiciones correspondientes a la presente convocatoria. La aspirante sevillana completó el proceso selectivo obteniendo el número 2 de su promoción a nivel nacional con un total de 53 puntos, según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado tras la finalización del proceso evaluador. Con motivo de este logro académico y profesional, el Ayuntamiento de Carmona ha llevado a cabo un recibimiento oficial en su honor, destacando en sus canales institucionales que su trayectoria representa un orgullo para sus familiares, amigos y para todo el municipio, sirviendo como ejemplo de esfuerzo y constancia.

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La convocatoria de las pruebas de acceso a notaría concluyó con la obtención de plaza por parte de un total de 126 aspirantes en todo el territorio nacional. En la nota final de la oposición, el primer puesto correspondió a Ricardo Laso Gibert, egresado del grado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, quien alcanzó una puntuación de 53,05 puntos. En el extremo opuesto del listado de aprobados, la persona que logró la última plaza ofertada lo hizo con una calificación de 20,20 puntos.

Dos años y nueve meses de preparación para el acceso a notaría

El proceso de preparación académica de Julia Cejudo para afrontar las oposiciones se ha prolongado durante un periodo de dos años y nueve meses. En sus inicios profesionales y formativos, la joven enfocado primeramente sus estudios hacia el ámbito de la abogacía, decidiendo con posterioridad orientar su dedicación a la especialidad notarial.

En relación con el método de estudio y el desarrollo académico de las personas que se encuentran en etapa de formación, Cejudo ha aconsejado a los estudiantes jóvenes recopilar información sobre las distintas posibilidades y salidas existentes en las diversas ramas de la especialidad o carrera seleccionada, recomendando no cerrarse a ninguna opción en el transcurso de la formación.