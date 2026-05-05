LONDRES – El Atlético de Madrid se enfrenta esta noche al Arsenal en la vuelta de las semifinales de la Champions League, y todas las miradas están puestas en Julián Álvarez. La «Araña» llega a la cita como el jugador más determinante del esquema de Simeone, con el objetivo de sellar el pase a la gran final de Budapest y seguir batiendo récords históricos con la camiseta rojiblanca.

Un registro goleador de leyenda

Julián Álvarez ha caído de pie en el Metropolitano, especialmente en la máxima competición continental. Sus cifras en esta edición de la Champions son demoledoras y lo sitúan en el olimpo de los delanteros europeos:

Impacto total: Suma 14 participaciones directas en goles (10 tantos y 4 asistencias) en 14 partidos disputados.

Suma (10 tantos y 4 asistencias) en 14 partidos disputados. Récord histórico: Con sus 10 dianas, ya es el jugador que más goles ha marcado para el Atlético en una sola edición de Champions , superando los 8 que anotó Diego Costa en la temporada 2013-14.

Con sus 10 dianas, ya es el jugador que , superando los 8 que anotó Diego Costa en la temporada 2013-14. Eficacia mundial: Promedia un gol o asistencia cada 80 minutos en su carrera en la competición. De hecho, entre los delanteros con más de 20 participaciones en goles, solo Erling Haaland (74 min) mejora sus registros.

Mucho más que un rematador: El motor de la presión

Más allá de su olfato goleador, el argentino se ha convertido en la pieza clave del sistema defensivo de Simeone. Los datos reflejan un despliegue físico sin precedentes en la competición:

Julián lidera la estadística de presión alta sobre el rival en esta edición con 899 acciones, representando el 16,1% del total de las presiones de su equipo.

Esta implicación defensiva lo convierte en un delantero único, capaz de asfixiar la salida de balón del rival y generar ocasiones a través del robo, una cualidad que será vital ante el juego asociativo del Arsenal de Arteta.

Dudas sobre su estado físico

La gran incógnita para el duelo de esta noche es su estado tras el golpe sufrido el pasado miércoles. El argentino tuvo que retirarse del campo tras marcar de penalti y fue baja por precaución en el último encuentro liguero ante el Valencia. No obstante, se espera que la «Araña» fuerce para liderar el ataque colchonero en Londres, en la que sería la sexta semifinal del club en su historia.