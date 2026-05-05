BILBAO – El Athletic Club ha confirmado oficialmente esta mañana la contratación de Edin Terzic como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico alemán, que firma un contrato por las próximas dos temporadas (hasta junio de 2028), tomará el relevo de Ernesto Valverde una vez finalice la presente campaña. El anuncio ratifica la información adelantada por el diario AS el pasado mes de marzo.

El elegido de Uriarte

La llegada de Terzic ha sido una apuesta personal del presidente Jon Uriarte, quien ya tenía el acuerdo cerrado desde hace meses. Aunque nombres como el de Andoni Iraola sobrevolaron el entorno de San Mamés, la cotización del técnico guipuzcoano en la Premier League y el firme compromiso con el alemán decantaron la balanza.

Terzic llega a Bilbao sin que se presentaran alternativas en el proceso, consolidándose como el perfil ideal para liderar el nuevo proyecto deportivo tras la era de Valverde.

Un currículum de élite europea

A sus 43 años, Edin Terzic aterriza en LaLiga con una trayectoria destacada en el Borussia Dortmund, club donde es una figura muy querida. Entre sus logros destacan:

Títulos: Campeón de la Copa de Alemania (DFB-Pokal) en 2021.

Campeón de la Copa de Alemania (DFB-Pokal) en 2021. Éxito europeo: Finalista de la Champions League en 2024, donde cayó ante el Real Madrid.

Finalista de la Champions League en 2024, donde cayó ante el Real Madrid. Experiencia internacional: Fue asistente en el West Ham (Inglaterra) y en el Besiktas (Turquía), además de haber trabajado en la dirección deportiva del club de Westfalia.

Despedida con honores para Valverde

Pese a la oficialidad del fichaje, Ibaigane ha subrayado que la presentación de Terzic no tendrá lugar hasta que concluya el campeonato doméstico. El club busca priorizar la estabilidad del equipo para los cuatro partidos restantes, calificados como «muy importantes e ilusionantes».

Asimismo, la entidad rojiblanca quiere centrar sus esfuerzos en brindar una despedida a la altura de su leyenda a Ernesto Valverde. El «Txingurri» cierra su etapa tras haber alcanzado la histórica cifra de 500 partidos al frente del banquillo del Athletic, dejando un legado imborrable en la institución antes de ceder el testigo al técnico germano.