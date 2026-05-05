El conjunto de Scariolo dispone este martes en Bulgaria de su primera oportunidad para sellar el pase a la Final Four de Atenas tras encadenar dos victorias consecutivas ante el cuadro israelí.

El Real Madrid afronta este martes, 5 de mayo, su primer «match-ball» para certificar su presencia en la próxima Final Four de Atenas, que se celebrará el 22 de mayo. Tras lograr imponerse en los dos primeros encuentros de la serie disputados en territorio nacional, el equipo dirigido por Sergio Scariolo se desplaza hasta Bulgaria para medirse al Hapoel Tel Aviv en el tercer envite de estos cuartos de final de la Euroliga.

El equipo madridista llega a esta cita en un estado de forma sobresaliente. A pesar de la sensible baja de Tavares, el conjunto blanco ha encadenado resultados de gran prestigio, venciendo a los pupilos de Itoudis el pasado miércoles y viernes. Además, este domingo los merengues firmaron una actuación histórica en la competición doméstica al derrotar al UCAM Murcia por 131 a 123.

La hegemonía de Hezonja y el liderazgo de Campazzo

Este momento de esplendor deportivo se sustenta, en gran medida, en la figura de Mario Hezonja. El alero croata viene de completar un partido legendario con 41 puntos, 11 rebotes y 53 de valoración. Junto a él, Trey Lyles ha emergido como una pieza fundamental durante la última semana, destacando en los dos primeros choques de la serie europea, aunque la dirección de juego ha recaído en un excelso Facundo Campazzo. El base argentino fue el jugador más destacado en las citas previas, brillando especialmente el pasado viernes con 23 puntos, 6 asistencias y 30 créditos de valoración. La rotación de garantías la completa Usman Garuba, quien también atraviesa un gran momento de forma.

El Hapoel busca la supervivencia en Bulgaria

Por parte del conjunto local, las esperanzas de mantener viva la eliminatoria pasan por las manos de Dan Oturu. El pívot se ha erigido como el dominador de la pintura en este ‘playoff’, firmando 20 puntos y 17 rebotes para 38 de valoración en el primer duelo, y manteniendo su consistencia en el segundo con 19 puntos y 4 rebotes.

Este será el quinto enfrentamiento entre ambas entidades en la presente campaña, con un balance de cuatro victorias para el Real Madrid. En el precedente disputado en Bulgaria, los españoles lograron un ajustado triunfo por 74 a 75, una de las seis victorias cosechadas fuera del Movistar Arena en la fase regular.

Horario y televisión: dónde ver el Hapoel Tel Aviv – Real Madrid

El tercer encuentro de la serie de cuartos de final entre el Hapoel Tel Aviv y el Real Madrid tendrá lugar este martes, 5 de mayo, a las 18:00 horas. Debido a la situación actual, el choque se disputará en el Arena Botevgrad de Bulgaria.

Los aficionados podrán seguir el partido en directo por televisión en España a través de Movistar Plus+, concretamente en su canal principal M+ (dial 7).