El Atlético de Madrid ya se encuentra en suelo británico para disputar este martes 5 de mayo la trascendental vuelta de las semifinales de la Champions League frente al Arsenal. Tras el empate 1-1 de la ida en el Metropolitano, la eliminatoria está completamente abierta. Diego Pablo Simeone y Antoine Griezmann comparecieron en la sala de prensa del Arsenal Stadium para transmitir sus sensaciones antes de un duelo que definirá al primer finalista de Europa.
Antoine Griezmann: «Ahora soy un jugador más completo y estoy más tranquilo»
El delantero francés fue el primero en tomar la palabra, mostrando una madurez y serenidad propias del líder en el que se ha convertido para el conjunto rojiblanco.
- Evolución personal: «Aquella final [de 2016] era muy diferente. Llegaba con mucho estrés. Todo era a mucha velocidad y no sabía cuándo dar pausa. Ahora soy más completo y estoy más tranquilo. Afronto los partidos con más calma y alegría».
- Gestión de la veteranía: «Lo que a mí me ha servido es que siempre he querido jugar estos partidos desde niño. No soy mucho de hablar con los jóvenes, sino de darles ejemplo con ganas y alegría. Koke es más de motivar; yo ayudo en lo táctico, en saber cuándo dar pausa o acelerar».
- Compromiso con el club: Al ser preguntado sobre si se arrepiente de no haber salido en marzo, el ‘7’ colchonero fue tajante: «Siempre fui claro, mi idea era seguir aquí porque se podían hacer cosas increíbles. Aquí estamos, con opción de otra final, y el equipo lo sabe».
El ‘Cholo’ Simeone: «El fútbol es de los jugadores»
Por su parte, Diego Pablo Simeone quiso quitarle peso a la pizarra táctica y poner el foco en la gestión emocional de sus futbolistas para un escenario tan imponente como el feudo ‘gunner’.
- Control de las emociones: “Por mucho que le demos vueltas, el fútbol es de los jugadores. Nosotros tenemos que ayudar a gestionar las emociones. El tiempo te da más calma y paz para afrontar un partido así”.
- El sueño intacto: «Cada vez que empezamos la Champions te ves levantando el trofeo. Cualquier niño sueña con ello. Nosotros también. Estamos a dos partidos. Tenemos que estar bien tácticamente, en defensa y en ataque. Hay que seguir la línea del segundo tiempo de la ida, pero haciendo algún gol más».
- El crecimiento de Álex Baena: Simeone también tuvo palabras para Baena, comparando su estilo con el suyo propio en su etapa como jugador: «Sabe a dónde ha llegado y lo que cuesta. Sí me veo parecido a él. Seguro que el cuerpo técnico, sus compañeros y la afición van a encontrar la clave para que explote».
Las claves del partido de vuelta
- El arbitraje en el punto de mira: El colegiado alemán Daniel Siebert será el encargado de pitar el encuentro. El historial no es favorable para los rojiblancos, que acumulan dos derrotas y un empate con él, mientras que el Arsenal cuenta sus tres precedentes por victorias.
- Bajas y convocatorias: El Atlético viaja a Londres con las únicas bajas de Nico y Barrios, completando la expedición con cuatro canteranos. Por el lado del Arsenal, la atención está puesta en el gran momento de forma de Bukayo Saka y en el peligro ofensivo que representa Viktor Gyökeres.
Con todo por decidir tras los goles de penalti de Gyökeres y Julián Álvarez en la ida, el Emirates Stadium dictará sentencia este martes para ver quién saca el ansiado billete a la gran final de Budapest.