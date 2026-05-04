El Atlético de Madrid ya se encuentra en suelo británico para disputar este martes 5 de mayo la trascendental vuelta de las semifinales de la Champions League frente al Arsenal. Tras el empate 1-1 de la ida en el Metropolitano, la eliminatoria está completamente abierta. Diego Pablo Simeone y Antoine Griezmann comparecieron en la sala de prensa del Arsenal Stadium para transmitir sus sensaciones antes de un duelo que definirá al primer finalista de Europa.

Antoine Griezmann: «Ahora soy un jugador más completo y estoy más tranquilo»

El delantero francés fue el primero en tomar la palabra, mostrando una madurez y serenidad propias del líder en el que se ha convertido para el conjunto rojiblanco.

Evolución personal: «Aquella final [de 2016] era muy diferente. Llegaba con mucho estrés. Todo era a mucha velocidad y no sabía cuándo dar pausa. Ahora soy más completo y estoy más tranquilo. Afronto los partidos con más calma y alegría».

«Aquella final [de 2016] era muy diferente. Llegaba con mucho estrés. Todo era a mucha velocidad y no sabía cuándo dar pausa. Ahora soy más completo y estoy más tranquilo. Afronto los partidos con más calma y alegría». Gestión de la veteranía: «Lo que a mí me ha servido es que siempre he querido jugar estos partidos desde niño. No soy mucho de hablar con los jóvenes, sino de darles ejemplo con ganas y alegría. Koke es más de motivar; yo ayudo en lo táctico, en saber cuándo dar pausa o acelerar».

«Lo que a mí me ha servido es que siempre he querido jugar estos partidos desde niño. No soy mucho de hablar con los jóvenes, sino de darles ejemplo con ganas y alegría. Koke es más de motivar; yo ayudo en lo táctico, en saber cuándo dar pausa o acelerar». Compromiso con el club: Al ser preguntado sobre si se arrepiente de no haber salido en marzo, el ‘7’ colchonero fue tajante: «Siempre fui claro, mi idea era seguir aquí porque se podían hacer cosas increíbles. Aquí estamos, con opción de otra final, y el equipo lo sabe».

El ‘Cholo’ Simeone: «El fútbol es de los jugadores»

Por su parte, Diego Pablo Simeone quiso quitarle peso a la pizarra táctica y poner el foco en la gestión emocional de sus futbolistas para un escenario tan imponente como el feudo ‘gunner’.

Control de las emociones: “Por mucho que le demos vueltas, el fútbol es de los jugadores. Nosotros tenemos que ayudar a gestionar las emociones. El tiempo te da más calma y paz para afrontar un partido así”.

“Por mucho que le demos vueltas, el fútbol es de los jugadores. Nosotros tenemos que ayudar a gestionar las emociones. El tiempo te da más calma y paz para afrontar un partido así”. El sueño intacto: «Cada vez que empezamos la Champions te ves levantando el trofeo. Cualquier niño sueña con ello. Nosotros también. Estamos a dos partidos. Tenemos que estar bien tácticamente, en defensa y en ataque. Hay que seguir la línea del segundo tiempo de la ida, pero haciendo algún gol más».

«Cada vez que empezamos la Champions te ves levantando el trofeo. Cualquier niño sueña con ello. Nosotros también. Estamos a dos partidos. Tenemos que estar bien tácticamente, en defensa y en ataque. Hay que seguir la línea del segundo tiempo de la ida, pero haciendo algún gol más». El crecimiento de Álex Baena: Simeone también tuvo palabras para Baena, comparando su estilo con el suyo propio en su etapa como jugador: «Sabe a dónde ha llegado y lo que cuesta. Sí me veo parecido a él. Seguro que el cuerpo técnico, sus compañeros y la afición van a encontrar la clave para que explote».

Las claves del partido de vuelta

El arbitraje en el punto de mira: El colegiado alemán Daniel Siebert será el encargado de pitar el encuentro. El historial no es favorable para los rojiblancos, que acumulan dos derrotas y un empate con él, mientras que el Arsenal cuenta sus tres precedentes por victorias.

El colegiado alemán Daniel Siebert será el encargado de pitar el encuentro. El historial no es favorable para los rojiblancos, que acumulan dos derrotas y un empate con él, mientras que el Arsenal cuenta sus tres precedentes por victorias. Bajas y convocatorias: El Atlético viaja a Londres con las únicas bajas de Nico y Barrios, completando la expedición con cuatro canteranos. Por el lado del Arsenal, la atención está puesta en el gran momento de forma de Bukayo Saka y en el peligro ofensivo que representa Viktor Gyökeres.

Con todo por decidir tras los goles de penalti de Gyökeres y Julián Álvarez en la ida, el Emirates Stadium dictará sentencia este martes para ver quién saca el ansiado billete a la gran final de Budapest.