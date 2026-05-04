Gigi Dall’Igna, gurú técnico de la marca italiana, reconoce que buscan «algo más» en la pista tras lamentar los últimos resultados en Jerez de sus dos pilotos oficiales.

JEREZ DE LA FRONTERA.— Marc Márquez no tuvo reparos en resumir con total sinceridad su complicada situación en el Mundial de MotoGP tras su caída en Jerez y su tercer abandono en lo que va de 2026. «Con el nivel que tenemos ahora, no se puede luchar por el título», confesó el piloto de Cervera. Los errores se han multiplicado y la brecha frente a las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín sigue siendo una realidad incómoda para el vigente campeón.

A pesar de las dificultades del fin de semana, el test posterior al Gran Premio de España sirvió de bálsamo para los dos pilotos del Ducati Lenovo. Ambos encaran la próxima cita en Le Mans con la «operación remontada» entre ceja y ceja, un circuito donde tradicionalmente todo puede pasar. Sin embargo, el precedente de Jerez no ha dejado totalmente satisfecho al entorno de la marca de Borgo Panigale.

Gigi Dall’Igna, director general del Departamento de Carreras y gurú técnico de Ducati, ha querido dar un toque de atención. Aunque destaca el progreso general, no esconde su descontento por el rendimiento de los pilotos oficiales en la carrera del domingo.

«El balance es positivo por las dificultades que vivimos en las primeras carreras, pero la falta de resultados de los oficiales afectó», advirtió Dall’Igna, poniendo el foco en los problemas que privaron a Márquez y Bagnaia de estar en los puestos de cabeza.

Mejoras técnicas para recuperar terreno

La advertencia del pope de Ducati no se queda solo en el plano deportivo, sino que también apunta a la evolución técnica. Durante el test de Jerez, los pilotos oficiales se vieron inicialmente superados en ritmo y comodidad por Álex Márquez, quien mostró un dominio absoluto. Dall’Igna es consciente de que la fábrica debe reaccionar para dotar de mejores herramientas a su equipo de fábrica.

«La realidad es que debemos mejorar en nuestros esfuerzos para traer algo extra. Las innovaciones fueron probadas y algunas serán ciertamente utilizadas en las próximas carreras. Ahora tenemos que tomar y analizar esos datos», aseguró el ingeniero italiano.

A pesar de todo, Ducati ha empezado a enderezar el rumbo tras lograr el doblete en Jerez y frenar el empuje de Aprilia. No obstante, el reto está lejos de terminar ante la gran renta de puntos que acumulan los de Noale. «Queda un duro campeonato por delante. Hay más desafíos y es lo que nos gusta cada día», concluyó Dall’Igna, depositando sus esperanzas en el trazado de Le Mans para consolidar el regreso a lo más alto.