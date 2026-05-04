El club confirma el adiós del técnico tras no renovar su contrato, que finaliza el 30 de junio.

La salida de Marcelino García Toral del Villarreal era un secreto a voces al que solo le faltaba la confirmación oficial. El anuncio ha llegado este lunes, apenas dos días después de que el conjunto castellonense certificara su clasificación para la Champions League por segunda temporada consecutiva. Con una fotografía del entrenador y el mensaje «Gracias Marce», el club ha despedido a través de sus redes sociales al técnico asturiano.

«El Villarreal CF y el entrenador asturiano separarán sus caminos a final de temporada. Gracias, de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos», rezaba el comunicado oficial.

Una salida pactada tras cumplir los objetivos

Desde que el pasado invierno ambas partes no lograran alcanzar un acuerdo para la renovación, club y técnico decidieron aparcar las negociaciones sobre el futuro del asturiano para centrarse exclusivamente en la competición. Una vez sellado el billete europeo, ha llegado el momento de hacer pública una salida que se produce de forma amistosa.

A diferencia de su primera etapa, cuando Marcelino fue destituido de forma abrupta a pocos días de empezar la temporada, en esta ocasión ambas partes tenían claro que su vinculación terminaría de mutuo acuerdo, poniendo en valor el trabajo realizado y la excelente relación que les une desde hace años.

El motivo principal de la no renovación radica en las discrepancias respecto a la duración del contrato y el proyecto deportivo:

La postura de Marcelino: El técnico asturiano solicitaba un proyecto y un contrato a largo plazo.

El técnico asturiano solicitaba un proyecto y un contrato a largo plazo. La propuesta del Villarreal: El club le ofrecía un único año adicional, con el objetivo de reajustar la inversión económica y priorizar la cantera y los jugadores jóvenes.

El técnico con más partidos en la historia del club

Este anuncio pone el broche de oro a la segunda etapa de Marcelino de amarillo, sumando un total de siete temporadas al frente del equipo. Con 294 partidos dirigidos, se marcha como el técnico con más encuentros en la historia del Villarreal, superando el récord de Manuel Pellegrini (259) y con un porcentaje de victorias cercano al 50%.

El balance de Marcelino en el Villarreal

Estadística Cifra Partidos dirigidos 294 Victorias 145 Empates 71 Derrotas 78 Goles a favor 334 Goles en contra 246

Dos etapas doradas de color amarillo

El legado de Marcelino García Toral en el banquillo de La Cerámica se divide en dos periodos de enorme éxito deportivo: