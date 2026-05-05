El combinado nacional dirigido por Mila Martínez inicia su andadura en la cita continental de Irlanda del Norte frente al conjunto finlandés, con el objetivo de recuperar el trono europeo en una fase de grupos de máxima exigencia.

La selección española femenina sub-17 arranca hoy, martes 5 de mayo, su participación en el Campeonato de Europa de la categoría, que en esta edición de 2026 se celebra en Irlanda del Norte. El estreno de «La Rojita» tendrá lugar en el Inver Park de Larne, donde las futbolistas españolas se medirán a Finlandia en el primer encuentro del Grupo B, una liguilla de máxima competitividad en la que también se encuentran encuadradas las selecciones de Francia y Polonia.

El equipo dirigido por Mila Martínez acude a la cita con una ambición clara: volver a proclamarse campeonas continentales. Con cinco títulos europeos en sus vitrinas, España busca seguir recortando distancias con Alemania en el palmarés histórico de la competición. Tras no haber logrado superar la fase de grupos en la edición anterior, el conjunto nacional aterriza en tierras norirlandesas con la determinación de resarcirse y alcanzar las plazas que dan acceso directo a las semifinales.

Un estreno fundamental ante la escuadra nórdica

El enfrentamiento contra Finlandia se presenta como una piedra de toque esencial para las aspiraciones españolas. El formato del torneo penaliza con severidad cualquier tropiezo inicial, por lo que comenzar con una victoria resulta imperativo para encarrilar la clasificación. Por su parte, la selección finlandesa parte con la premisa de competir por una plaza que garantice su presencia en el Mundial 2026, una lucha en la que, a priori, tendrá a Polonia como principal rival.

España deberá imponer su estilo de juego desde el pitido inicial para evitar sorpresas ante un rival que buscará sus opciones en este Grupo B. La gestión de los minutos y la solidez defensiva serán claves en un torneo de estas características, donde se disputarán tres encuentros en apenas unos días para decidir qué equipos acceden a la fase eliminatoria por el título.

Horario y retransmisión: cómo ver el España – Finlandia

El partido entre las selecciones de España y Finlandia, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del Europeo sub-17 femenino, comenzará hoy a las 19:00 horas (CET). El escenario del encuentro, el Inver Park de Larne, acogerá este debut oficial del equipo de Mila Martínez en la competición.

Para los aficionados que deseen seguir el encuentro desde España, la retransmisión se ofrecerá de forma gratuita. El choque podrá verse en directo por televisión a través de Teledeporte. Asimismo, para aquellos que prefieran la opción online, el partido estará disponible en streaming mediante la plataforma oficial RTVE Play.1. Nombre del archivo de la imagen principal (SEO): espana-finlandia-europeo-sub-17-femenino-horario-donde-ver-directo.jpg2. Etiquetas del artículo: España, Finlandia, Europeo femenino sub-17, Selección española femenina, Mila Martínez, Teledeporte, RTVE Play, Fútbol femenino, Irlanda del Norte 2026