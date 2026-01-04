El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha anunciado que el próximo jueves 8 de enero de 2026 mantendrá una reunión clave con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El objetivo principal del encuentro, según ha detallado Junqueras en una entrevista dominical en El Periódico, es «desbloquear» de forma definitiva el nuevo modelo de financiación singular para la Generalitat.

El líder republicano sostiene que el acuerdo está «cerca» y condiciona la estabilidad de la legislatura y la negociación de los Presupuestos Generales del Estado a avances tangibles en materia fiscal.

Las exigencias de ERC: IRPF y deuda del FLA

Junqueras ha dejado claro que la negociación no se limita a una cifra abstracta, sino a una soberanía fiscal real. Entre los puntos irrenunciables de su agenda para el jueves destacan:

• Recaudación del IRPF: ERC considera «imprescindible» que Cataluña asuma la gestión completa de este impuesto.

• Condonación de la deuda: La negociación incluye la quita de 17.000 millones de euros correspondientes al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

• Infraestructuras y Rodalies: El desbloqueo del nuevo modelo de gestión ferroviaria mediante una empresa mixta con mayoría catalana en su consejo de administración.

• Inversiones: La puesta en marcha de un consorcio que garantice que lo presupuestado para Cataluña se ejecute realmente en el territorio.

Un mensaje a Sánchez: Corrupción y acoso

Más allá de lo económico, Junqueras ha aprovechado para lanzar una advertencia política al PSOE. El líder de ERC ha instado a Sánchez a «limpiar la corrupción y los casos de acoso sexual» dentro de su formación si desea mantener la gobernabilidad, pidiéndole que busque soluciones con las «fuerzas de tradición democrática».

Presión sobre Junts y el modelo de ordinalidad

Respecto a la postura de otras formaciones catalanas, especialmente Junts, Junqueras ha criticado que el país no puede quedar «eternamente paralizado» y les ha invitado a votar a favor de la condonación de la deuda. Además, ha defendido el principio de ordinalidad, asegurando que es sorprendente que solo ERC parezca preocupada por garantizar que Cataluña no pierda posiciones tras su aportación solidaria al sistema común.