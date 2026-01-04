La Agrupación Deportiva Ceuta y el FC Andorra se enfrentan hoy en un nuevo compromiso de LaLiga Hypermotion. El encuentro corresponde a la jornada del campeonato liguero y se disputará en el Estadio Municipal Alfonso Murube.

Fecha: Domingo, 4 de enero de 2026

Hora: 16:15 horas (hora peninsular española)

Estadio: Alfonso Murube (Ceuta)

El conjunto ceutí afronta el partido con el objetivo de hacerse fuerte en casa, mientras que el FC Andorra busca sumar puntos importantes para mejorar su situación en la clasificación en una categoría muy igualada.

Dónde ver el AD Ceuta vs FC Andorra

En España, el partido podrá verse a través de las plataformas habituales que retransmiten LaLiga Hypermotion, como LaLiga TV o DAZN, en función de la programación establecida para esta jornada. Además, el encuentro podrá seguirse en directo mediante el minuto a minuto y las estadísticas en portales y aplicaciones especializadas en resultados deportivos.

Un duelo atractivo para los aficionados, con mucho en juego y que promete intensidad hasta el final.