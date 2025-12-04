Junts per Catalunya reafirmó este miércoles su ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez, rechazando sentarse en la mesa de negociación pese a la invitación del presidente. “Seguimos donde estábamos, mantenemos la posición”, afirmó la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, durante una rueda de prensa en la sede de la formación en Barcelona.

Nogueras subrayó que el restablecimiento de la relación depende de gestos claros y concretos por parte de Sánchez en relación con los “incumplimientos” que él mismo reconoció recientemente. “Nosotros hemos roto y hemos roto de verdad”, remarcó, dejando abierta la posibilidad de retomar el diálogo solo si el PSOE cumple con las demandas planteadas por Junts.

La portavoz evitó precisar qué concesión concreta podría desbloquear la relación antes de Navidad y dejó la iniciativa en manos del Gobierno. “No hay negociaciones ni conversaciones con el partido socialista a día de hoy. Hay un tiempo para las negociaciones y otro para tomar decisiones, y Junts ha tomado la suya”, insistió.

Entre los asuntos clave que podrían cambiar la postura del partido independentista se encuentran el reconocimiento del catalán en Europa y el traspaso de competencias sobre inmigración a la Generalitat. Sin embargo, la formación considera que si en dos años no se han producido avances, no los habrá ahora.

Por su parte, desde el Ejecutivo, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, reiteró la disposición del Gobierno a cumplir con todos los compromisos y a recuperar la relación con Junts. “Confiamos en que el cumplimiento de los compromisos reestablezca la relación con Junts. Es importante que restablezcamos esa relación, tenemos todavía cosas muy importantes que hacer”, señaló.

Nogueras negó que la decisión de mantener la ruptura tenga motivaciones electorales, y subrayó que las decisiones de Junts se toman pensando únicamente en los catalanes. Asimismo, descartó que un posible encuentro entre Sánchez y Carles Puigdemont sirva para reparar la relación. “Una foto no blanqueará los incumplimientos”, afirmó.

Las declaraciones de la portavoz se producen un día después de que Sánchez admitiera públicamente los incumplimientos con Junts y ofreciera medidas para revertir la situación, insistiendo en su voluntad de reactivar la colaboración con el partido independentista y asegurar la continuidad de la legislatura.