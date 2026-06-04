MADRID.– El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha rechazado la invitación cursada por el Congreso de los Diputados para asistir al histórico discurso que el papa León XIV pronunciará en el hemiciclo el próximo lunes, 8 de junio. Según han confirmado fuentes de su entorno, el exlíder socialista ha tomado esta decisión para centrarse en preparar la estrategia de su defensa de cara a su inminente declaración judicial en la Audiencia Nacional.

Zapatero se encuentra investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del llamado caso Plus Ultra, una causa que investiga las supuestas irregularidades en torno al rescate estatal de la aerolínea. El expresidente tiene fijada su comparecencia ante el juez para los días 17 y 18 de junio, motivo por el cual lleva días dedicado en exclusiva a preparar sus declaraciones junto a su equipo legal.

Un hemiciclo sin expresidentes socialistas

Con la renuncia de Zapatero, el Congreso no contará con representación de los antiguos jefes de Ejecutivo del ala socialista durante la visita papal. Días atrás, el también expresidente Felipe González ya había declinado formalmente la invitación de la Cámara Baja.

Por parte de los exmandatarios del Partido Popular, el escenario es distinto:

Mariano Rajoy: Ha sido el único en confirmar oficialmente su asistencia al evento institucional.

Ha sido el único en confirmar oficialmente su asistencia al evento institucional. José María Aznar: Hasta el cierre de la fecha límite establecida por las Cortes para las confirmaciones, no había trasladado una respuesta formal a la presidencia del Congreso.

Una visita institucional histórica

La comparecencia de León XIV el próximo lunes representa una cita sin precedentes, al tratarse de la primera vez que un Sumo Pontífice se dirige al Pleno en el hemiciclo español en su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.

A la cita institucional está previsto que asistan las principales autoridades del Estado, encabezadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (quien además acompañará al Pontífice días después en su viaje a Canarias), la presidenta del Congreso, el presidente del Senado, así como presidentes autonómicos y miembros de las altas instituciones judiciales.

Además de la tradicional firma en el Libro de Honor de la Cámara en el Salón de los Pasos Perdidos, las Cortes entregarán obsequios institucionales de alto valor bibliográfico al Papa, entre ellos un facsímil del Liber Horarum (Libro de Horas) y un manuscrito del Beato de Liébana.