La portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, reclama la comparecencia a «alto nivel» de Pedro Sánchez mientras carga contra el PP: «Feijóo tiene clarísimo quién es ‘the one’, pero aún no sabe quién es M. Rajoy».

MADRID – El grupo parlamentario de Sumar ha elevado la presión sobre su socio de coalición. La portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, ha exigido este jueves «explicaciones» firmes al PSOE tras revelarse los últimos detalles del sumario del conocido como caso Leire. Sin embargo, la formación ha querido mantener un difícil equilibrio: al mismo tiempo que airea sus exigencias a los socialistas, denuncia la existencia de una operación política y judicial orquestada por la oposición para «desestabilizar y tumbar» al Ejecutivo progresista.

Barbero ha sido tajante al solicitar que la justicia actúe con total libertad: “Queremos que los jueces, las juezas, los tribunales puedan hacer su trabajo, que se llegue hasta el final y que se investigue todo esto”. No obstante, ha querido dejar claro que la gravedad de los hechos requiere una rendición de cuentas inmediata dentro del seno del Gobierno, apuntando directamente a la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en la Cámara Baja: “Lo que hemos hecho es pedirle al PSOE explicaciones, además a alto nivel”.

Fuego cruzado contra la oposición

A pesar de la exigencia interna a sus socios, Sumar ha blindado el bloque de la coalición frente a los ataques del Partido Popular y Vox. Barbero ha recurrido a la ironía para desgastar el discurso del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo:

“Tengo que añadir que estamos un poquito sorprendidas con que el señor Feijóo tenga clarísimo quién es ‘the one’, cuando aún no sabe quién es M. Rajoy”.

En una dura carga contra los sectores conservadores, la portavoz ha enmarcado las últimas novedades judiciales en una estrategia coordinada de acoso al Gobierno. Recordando la famosa frase del expresidente José María Aznar («El que pueda hacer, que haga»), Barbero ha asegurado que aquello supuso “una llamada a la acción que, sin duda, la derecha y la ultraderecha de este país están ejerciendo continuamente” utilizando todos los resortes a su alcance.

Ofensiva contra las «puertas giratorias»

Aprovechando el foco mediático, Sumar busca blindar su perfil propio en el Congreso y registró este miércoles una proposición de ley orgánica para endurecer drásticamente el régimen de incompatibilidades de los expresidentes del Gobierno.

La medida estrella de esta propuesta busca elevar de 2 a 10 años el veto para que los antiguos jefes del Ejecutivo puedan dar el salto al sector privado.

“El presidente y el expresidente del Gobierno son cargos que están al servicio de lo público. No puede convertirse en algo que está al servicio de algo privado”, ha zanjado Barbero. Aunque la formación confía en recabar los apoyos necesarios en la Cámara, han admitido que las negociaciones con el resto de los grupos parlamentarios aún no se han iniciado.