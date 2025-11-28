Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, se acogió este viernes a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional, apenas un día después de ingresar en la prisión de Soto del Real por orden del magistrado Leopoldo Puente.

García estaba citado a las 10:00 horas para declarar por la investigación sobre la compraventa de mascarillas del Gobierno canario durante la pandemia, una de las líneas del sumario que lo involucra junto a Ábalos y al comisionista Víctor de Aldama. Sin embargo, la comparecencia duró apenas unos minutos. Según fuentes jurídicas, el exasesor alegó que aún no ha podido acceder a todos los documentos y dispositivos incautados, necesarios para preparar su defensa, y que solo declarará cuando pueda revisar el material. “Es como ir al matadero”, señalaron fuentes de su entorno.

El ingreso en prisión de García y Ábalos se produjo ante el riesgo “extremo de fuga”, según detalló el juez Puente. Ambos pasaron su primera noche en Soto del Real en la misma celda, y García no llegó a cambiarse de ropa antes de comparecer en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él casi 20 años de prisión por su implicación en la parte central de la trama de mascarillas.

La situación de García se complica aún más, ya que continúa imputado en otras partes del procedimiento por presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. Paralelamente, la Audiencia Nacional sigue investigando otras supuestas irregularidades en el suministro de material sanitario durante la pandemia, incluido el contrato con el Ejecutivo canario bajo la presidencia de Ángel Víctor Torres.

Precisamente, este jueves declaró en la Audiencia Nacional Víctor de Aldama, quien aseguró haberse reunido con Torres en julio de 2020 para hablar sobre mascarillas y tests de coronavirus. El actual ministro negó el encuentro y rechazó las acusaciones del comisionista, calificando el procedimiento como “una farsa” y señalando que no se han aportado pruebas que respalden las afirmaciones de Aldama.

Los abogados de García anunciaron que recurrirán su ingreso provisional en prisión, aunque el futuro judicial del exasesor ministerial continúa siendo incierto.