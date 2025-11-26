La remuneración de la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, experimentó un incremento excepcional entre 2020 y 2024, según los datos recogidos en la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA). En apenas cinco años, su sueldo municipal pasó de 14.800 euros a 95.465 euros, lo que supone multiplicarlo por seis.

Este aumento sitúa a Muñoz —regidora de una ciudad de 159.000 habitantes— como la octava alcaldesa mejor pagada de España y la primera de una localidad que no es capital de provincia.

La regidora se encuentra bajo una atención mediática reforzada debido a la investigación policial que afecta a su marido y a su hijastro. En 2023, Muñoz compareció en diversas ocasiones ante los medios junto a miembros de su equipo de gobierno, como la concejala de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, para abordar distintos asuntos de gestión municipal.

El fuerte incremento salarial ha generado debate político y social en Marbella, donde la oposición y varios colectivos han reclamado explicaciones sobre los criterios utilizados para justificar esta evolución retributiva.