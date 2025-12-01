Este lunes inicia con temperaturas mínimas notablemente más bajas en gran parte de la península ibérica. En regiones como Ávila y Soria, se prevé que el termómetro marque -4º, mientras que en Burgos, Cuenca y León se registrarán mínimas de -3º a primera hora del día.

En otras capitales, como Toledo y Guadalajara, es posible que el frío también se haga sentir, mostrando registros de un grado negativo. En Extremadura, las temperaturas mínimas estarán muy cerca de lo cero, con Badajoz marcando 1º y Cáceres registrando 2º. En el sureste, sin embargo, no se esperan cambios significativos en el clima.

El panorama de heladas es variado. Se anticipan heladas moderadas en los Pirineos y en zonas elevadas de la Ibérica. Por su parte, se esperan heladas débiles en algunas montañas del interior y en áreas cercanas a la meseta norte. También pueden aparecer nieblas en las depresiones del interior y en el este de Castilla La Mancha.

Las previsiones meteorológicas para el 1 de diciembre de 2025 apuntan a lluvias en Galicia y un descenso de las mínimas en el resto del país. Se espera que el cielo esté mayormente cubierto o nublado en toda la Península, debido al avance de un frente frío que comenzará a dejar lluvias persistentes en Galicia hacia el final de la jornada.

Estas lluvias se extenderán por toda la comunidad de Galicia, aunque de forma más ligera en el noroeste de Castilla y León y en el oeste de Asturias. Además, podrían ocurrir chubascos ocasionales en el litoral sur de Valencia y en algunos puntos del extremo norte de Alicante.

Durante la madrugada del lunes, los restos de un frente en el Mediterráneo podrían fragmentar el cielo con algunos chubascos en los litorales mediterráneos, especialmente entre el cabo de la Nao y el Estrecho, en Melilla y en Baleares, donde estos podrían ser localmente intensos. En Canarias, también se prevén intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve.

En cuanto a las temperaturas máximas, se espera que éstas se eleven en la vertiente cantábrica, en los Pirineos, así como en las zonas altas de la Ibérica y del Sistema Central. Por ejemplo, en Almería se prevén máximas alcanzando los 20 grados. Sin embargo, Castilla y León, además de amanecer gélido, también verá un descenso en sus máximas, fenómeno que podría repetirse en el nordeste peninsular, el Levante, y en los valles del Tajo y del Ebro.

Respecto a las condiciones de viento, se anticipa un predominio de componentes sur y oeste en el interior, mientras que en el Golfo de Cádiz y en Baleares soplará del norte. El viento puede ser moderado en las costas gallegas y del Cantábrico, con intervalos fuertes especialmente en el noroeste de Galicia y en la costa occidental del Cantábrico. En el mar de Alborán, se notará un levante moderado. En el norte mediterráneo y el mar balear también se esperan vientos moderados, mientras que en Canarias el viento alisio será de intensidad moderada.

Finalmente, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso de nivel naranja por fenómenos meteorológicos adversos costeros que entrará en vigencia el martes al mediodía en el litoral de A Coruña (noroeste y oeste), extendiéndose hacia la tarde a la costa de A Coruña (suroeste) y a las costas de Pontevedra y Lugo. Las olas pueden alcanzar entre 5 a 6 metros, creando un entorno de condiciones marítimas adversas en la costa, lo que conlleva una recomendación de extrema precaución tanto en puertos como en playas y otras áreas cercanas al mar.