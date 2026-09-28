La película La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha logrado un destacado’La bola negra’ logra el noveno mejor estreno del cine español tras recaudar 4,7 millones en su primer fin de semana

El debut cinematográfico de La bola negra ha alcanzado un impacto notable en las salas del país. En su primera jornada de exhibición en 414 cines de toda España, la cinta superó en recaudación a La Odisea, la producción dirigida por Christopher Nolan, confirmando las previsiones trazadas por los datos de preventa de entradas.

Lee tambien: ‘Torrente presidente’ rompe récords en taquilla y esconde una sorpresa final: ¿hay escena postcréditos?

La distribuidora de la película en España, Elastica Films, ha confirmado que la obra de Calvo y Ambrossi se sitúa como el noveno estreno más taquillero del cine nacional de todos los tiempos y el cuarto del presente ejercicio. Con sus 4,7 millones de euros recaudados, el filme sobrepasa los 4,47 millones obtenidos por la citada obra de Nolan.

El ranking histórico de los diez mejores debuts del cine español continúa encabezado por Lo imposible, que registró 8,9 millones de euros en su estreno, seguida por Torrente 4: Lethal Crisis, con 8,4 millones, y Torrente 3: El protector, con 7,2 millones de euros. En fechas recientes, la franquicia sumó otro resultado relevante con Torrente presidente, de Santiago Segura, que cosechó 6,9 millones de euros durante su primer fin de semana en taquilla.

El trayecto comercial de La bola negra, película preseleccionada para representar a España en los Premios Oscar 2026, contempla un próximo lanzamiento en las salas de cine de Estados Unidos, así como su presencia en la posterior temporada de premios.