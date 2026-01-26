España se enfrenta hoy, lunes 26 de enero de 2026, a un lunes de riesgo extremo por el impacto de la borrasca Joseph. Tras el paso de Ingrid, este nuevo frente atlántico ha activado la alerta roja en Galicia por lluvias torrenciales, mientras el interior peninsular lidia con un temporal de nieve que mantiene bloqueadas decenas de vías.

La atmósfera no da tregua. La AEMET mantiene avisos en 14 comunidades autónomas por un carrusel de fenómenos adversos que van desde inundaciones en el noroeste hasta aludes en los Pirineos. La situación es especialmente crítica en el interior de Pontevedra, donde se ha activado el sistema de alerta ES-Alert en los teléfonos móviles para pedir a la población que evite desplazamientos innecesarios.

Lluvias torrenciales: El «diluvio» en Galicia

La borrasca Joseph está canalizando un río atmosférico que impacta directamente contra la fachada occidental:

• Alerta Roja (Peligro extraordinario): En el interior de Pontevedra, se esperan acumulados de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, pudiendo superar los 150 litros en el total del día.

• Alertas Naranjas: Activadas en el sur y noroeste de Ourense, norte de Cáceres (Extremadura), sur de Ávila y Sanabria (Zamora), y en Grazalema (Cádiz), con previsiones de hasta 80 litros en 12 horas.

• Alertas Amarillas: Extendidas por el resto de Galicia, gran parte de Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Nieve, hielo y caos en las carreteras

El temporal de frío previo ha dejado un manto de nieve que, sumado a las nuevas precipitaciones, complica la movilidad. Según la DGT (datos de las 05:50 h):

• Carreteras afectadas: 79 en total.

• Cortes totales (Nivel negro): 15 carreteras secundarias permanecen cerradas, destacando vías en Sierra Nevada (Granada), el Pirineo de Lleida y puertos en Salamanca y Cáceres.

• Uso de cadenas (Nivel rojo): Obligatorio en 45 tramos, incluyendo la A-23 y la N-260 en Huesca, y la conexión con Francia por la N-330.

• Peligro de aludes: Aviso amarillo en todo el Pirineo (Navarra, Aragón y Cataluña) ante la inestabilidad del manto nivoso.

Viento y temporal marítimo

La borrasca Joseph no solo trae agua y nieve; el viento será un factor de riesgo importante durante todo el lunes:

• Olas gigantes: Aviso naranja en el Cantábrico (Galicia a País Vasco) con olas de hasta 8 metros. En Baleares y Cataluña, las olas alcanzarán los 5 metros (aviso amarillo).

• Rachas de viento: Alertas amarillas en 10 comunidades por vientos que pueden llegar a los 90 km/h, especialmente en zonas de montaña y litorales.

Resumen de avisos principales

Aviso Rojo (Peligro Extraordinario)

• Lluvia en Pontevedra: Riesgo extremo en el interior de la provincia. Se esperan acumulados de hasta 120 litros por metro cuadrado en solo 12 horas, pudiendo superar los 150 litros al final del día.

Avisos Naranjas (Peligro Importante)

• Lluvia: Afecta al sur y noroeste de Ourense, el norte de Cáceres (Extremadura), el sur de Ávila y la comarca de Sanabria (Zamora), además de Grazalema (Cádiz). Se prevén hasta 80 litros en 12 horas.

• Nieve: En el Pirineo de Aragón y Cataluña, con acumulaciones de unos 24 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros (aunque nevará desde los 800 metros).

• Oleaje: En todo el litoral Cantábrico (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) con olas que alcanzarán los 8 metros de altura.

Avisos Amarillos (Riesgo)

• Viento: Rachas de hasta 90 km/h en Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Navarra y la Comunidad Valenciana.

• Aludes: Riesgo importante en todo el eje Pirenaico (Navarra, Aragón y Cataluña).

• Lluvia: Precipitaciones persistentes en el resto de Galicia, grandes áreas de Castilla y León y Castilla-La Mancha.

• Oleaje: En el Mediterráneo (Baleares, Cataluña y Melilla) con olas de hasta 5 metros.