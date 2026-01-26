La jornada 21 de LaLiga EA Sports se cierra este lunes en tierras catalanas. El Girona busca seguir escalando posiciones tras su espectacular remontada en la tabla, mientras que el Getafe de José Bordalás llega con el agua al cuello, en puestos de descenso y con una sequía de victorias que dura ya ocho semanas.

El Girona FC y el Getafe CF protagonizan el último duelo de la jornada este lunes 26 de enero de 2026. Los de Míchel, que parecen haber recuperado la magia de la temporada pasada, parten como claros favoritos ante un conjunto azulón que atraviesa su momento más crítico del curso.

Detalles del partido: Horario y dónde ver

El encuentro se disputará en el horario estelar de los lunes, cerrando una fecha clave para la lucha por la permanencia y los puestos europeos.

• Horario: 21:00 horas (CET).

• Estadio: Municipal de Montilivi (Girona).

• Competición: Jornada 21, LaLiga EA Sports.

Televisión y Online (Cómo ver el partido)

Para seguir el encuentro en directo, los aficionados disponen de las siguientes opciones:

• Movistar LaLiga: Disponible en el dial 54 de Movistar Plus+.

• Orange TV: Se puede sintonizar en el dial 112.

• Online: A través de las aplicaciones oficiales de Movistar+ y Orange TV para dispositivos móviles, tablets y Smart TV.

Las claves del encuentro

1. Montilivi es un fortín: Tras un arranque dubitativo, el Girona ha encadenado una serie de resultados positivos en casa que le han devuelto la confianza. El juego asociativo y la pegada de sus delanteros vuelven a ser la seña de identidad del equipo.

2. Sequía azulona: El Getafe no conoce la victoria desde hace dos meses. Los de Bordalás han perdido su habitual solidez defensiva y les está costando generar ocasiones de peligro, lo que les ha arrastrado a la zona roja de la clasificación.

3. Duelo de estilos: Veremos el choque entre la propuesta ofensiva y de posesión de Míchel frente al bloque bajo, la intensidad y el juego directo que siempre caracteriza a los equipos de Bordalás.

Alineaciones probables (Previsión)

• Girona FC: Gazzaniga; Arnau Martínez, David López, Blind, Miguel Gutiérrez; Yangel Herrera, Iván Martín, Tsygankov; Bryan Gil, Asprilla y Abel Ruiz.

• Getafe CF: David Soria; Juan Iglesias, Djené, Alderete, Diego Rico; Luis Milla, Arambarri, Carles Pérez; Álex Sola, Bertuğ Yıldırım y Borja Mayoral.