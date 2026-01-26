La Ciudad Autónoma de Ceuta mantiene activo su servicio de farmacias de guardia con el objetivo de garantizar la atención farmacéutica a la ciudadanía fuera del horario habitual. Este sistema permite que vecinos y visitantes puedan acceder a medicamentos y productos sanitarios esenciales en cualquier momento del día.

Farmacias de guardia hoy en Ceuta

Durante la jornada de hoy, las farmacias que prestan servicio de guardia en la ciudad son las siguientes:

Zona Centro: Farmacia Hispania, que atiende a los usuarios del casco urbano durante el turno diurno.

Campo Exterior: Farmacia Almadraba, encargada de cubrir la demanda farmacéutica en esta zona de la ciudad.

Turno de Noche: Farmacia Puya C.B., responsable del servicio nocturno para toda Ceuta.

Horarios de atención

El sistema de guardias se organiza para asegurar cobertura continua. Las farmacias de día prestan servicio durante la jornada diurna, mientras que el turno de noche queda centralizado en una única farmacia que permanece abierta hasta la mañana siguiente.

Este dispositivo garantiza el acceso a medicamentos urgentes y asesoramiento profesional, especialmente en situaciones imprevistas que se producen fuera del horario comercial habitual.

Recomendaciones a la ciudadanía

Se recuerda a los usuarios la conveniencia de acudir con receta médica cuando sea necesaria y de planificar, en la medida de lo posible, la adquisición de medicamentos habituales para evitar desplazamientos innecesarios.