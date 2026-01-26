El tráfico ferroviario de Media Distancia entre Sevilla y Málaga ha recuperado la normalidad a las 06:45 horas de este lunes 26 de enero de 2026. La circulación permanecía cortada desde ayer domingo debido a un muro que amenazaba con desplomarse sobre la vía a causa de las intensas lluvias.

Los viajeros de la línea de Media Distancia entre Sevilla y Málaga vuelven a viajar sobre raíles tras una jornada de incertidumbre. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha dado luz verde a la reapertura del tramo a la altura de Arahal (Sevilla), una vez garantizada la seguridad de la infraestructura.

Una incidencia provocada por el temporal

Las fuertes lluvias registradas en la provincia de Sevilla durante los últimos días debilitaron la estructura de un muro colindante a la vía. Ante el riesgo inminente de desprendimiento, ADIF decidió suspender el tráfico de forma indefinida este domingo.

• Impacto en el servicio: Un total de once trenes se han visto afectados por este corte: nueve durante la jornada del domingo y los dos primeros servicios de este lunes.

• Solución técnica: Durante la madrugada, los operarios han procedido al derribo controlado de la parte del muro que presentaba peligro, confirmando a las 06:45 horas que la zona ya no representaba una amenaza para el paso de los convoyes.

Plan Alternativo de Transporte (PAT)

Para minimizar el impacto en los pasajeros, Renfe activó un plan de transporte por carretera mientras duraron los trabajos. Los usuarios afectados realizaron el trayecto en autobús entre las estaciones de Dos Hermanas y Málaga, en ambos sentidos de la marcha. Con la reapertura de la vía, este servicio de transbordo ha quedado desactivado.

Resumen de la situación ferroviaria en el sur

A pesar de la reapertura de esta línea, se recomienda a los viajeros que consulten el estado de sus trenes antes de acudir a la estación, ya que la borrasca Joseph continúa dejando fuertes lluvias y viento en toda la comunidad andaluza, lo que podría generar retrasos puntuales por limitaciones de velocidad.