Pablo Motos arranca una semana de alto voltaje en Antena 3. Tras los ajustes de programación sufridos por la actualidad informativa, el plató de las hormigas recibe a figuras de la talla de Miguel Ángel Revilla, Chris Hemsworth, Glòria Serra y Dani García.

Superada una semana convulsa en la que la actualidad obligó a cancelar emisiones y a posponer la visita de Antonio Orozco, ‘El Hormiguero’ recupera su ritmo habitual este lunes 26 de enero de 2026. El programa ha preparado una cartelera que combina el análisis de la actualidad con el brillo de las superproducciones internacionales y la celebración de hitos televisivos.

Calendario de invitados de la semana

Lunes, 26 de enero: Miguel Ángel Revilla

El ex presidente de Cantabria es el encargado de abrir la semana. La visita coincide con su 83 cumpleaños, que celebrará en directo antes de una cena privada con el equipo de Motos. Se espera que Revilla analice la delicada situación política y ferroviaria del país tras los graves accidentes ocurridos recientemente.

Martes, 27 de enero: Chris Hemsworth

El toque internacional lo pone el actor australiano. El popular «Thor» regresa al plató para presentar su nuevo thriller de acción, Ruta de Escape, que llegará a las salas el 13 de febrero. Hemsworth charlará sobre su papel como un escurridizo ladrón y, probablemente, sobre su vida en común con la española Elsa Pataky.

Miércoles, 28 de enero: Glòria Serra

La voz más icónica de la investigación televisiva celebra 15 años al frente de Equipo de Investigación. Serra compartirá anécdotas de los más de 550 reportajes emitidos en laSexta y desvelará los secretos detrás de la producción de uno de los formatos más longevos de la televisión actual.

Jueves, 29 de enero: Dani García

El broche de oro lo pone la gastronomía. El chef andaluz, con tres estrellas Michelin a sus espaldas, presenta su nuevo libro: Cocina en casa como Dani. García explicará cómo trasladar el placer de la alta cocina al día a día doméstico, con recetas pensadas para disfrutar sin el estrés de un restaurante de lujo.

Horario y dónde ver

Como es habitual, los programas comenzarán a las 21:45 horas en Antena 3. Además, los usuarios podrán seguir los contenidos y las mejores secciones —como los experimentos de ciencia o las tertulias de actualidad— a través de la plataforma Atresplayer.