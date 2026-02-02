La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero marcó un punto de inflexión en la política venezolana. Estados Unidos ejecutó la operación militar denominada «Resolución absoluta» buscando desmantelar el régimen chavista y eliminar al que ha sido uno de sus principales adversarios políticos. Este acto generó un murmullo de controversia tanto en el ámbito internacional como en la propia Venezuela, donde muchos aún lidian con las consecuencias de esta intervención.

El presidente Donald Trump anunció que dirigiría el país hasta que se estableciera una transición democrática adecuada, una afirmación que ha suscitado diversas interpretaciones respecto a sus verdaderas intenciones. Aunque la administración estadounidense justificó la operación bajo la excusa de combatir el narcotráfico, sus verdaderos intereses parecían centrarse en el vasto potencial petrolero de Venezuela, considerado uno de los más ricos del mundo.

Una figura central en este nuevo escenario es Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada en medio del caos. A pesar de ser designada como presidenta, muchos analistas sugieren que la verdadera autoridad podría estar en manos estadounidenses, lo que transforma la realidad política del país en un protectorado que responde a los intereses de Washington.

Sin embargo, la situación en el país presenta una incertidumbre palpable para sus habitantes. La reconfiguración del régimen chavista intenta mantener el control mediante lealtades, pero muchos de los altos funcionarios permanecen en sus cargos, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre el futuro del respeto a los derechos humanos y la democracia en Venezuela.

La ausencia de María Corina Machado, reconocida líder opositora que ha sido ignorada por Trump, añade otro nivel de complejidad. A pesar de su respaldo a las acciones de EE. UU., no ha sido reconocida en los planes para el país, lo que refleja la falta de poder real que detenta esta figura en el entramado político actual.

El interés petrolero de Trump es evidente, buscando reestructurar el marco legal que rige el sector en Venezuela. Esto se ha traducido en recientes acuerdos que permiten la venta de crudo a Estados Unidos y modificaciones a la legislación anterior, impulsando potencialmente nuevas inversiones en el sector, algo que ha sido un tema recurrente desde la nacionalización del petróleo en los años setenta.

A medida que la presión política se intensifica, se han producido señales de un posible cambio en el enfoque del régimen respecto a los presos políticos. La amnistía general propuesta por Delcy Rodríguez, aunque vista con escepticismo por algunos expertos, indica un intento de apaciguar la tensión y responder a las demandas internacionales de mejora en la situación de derechos humanos en el país.

A largo plazo, la recuperación de Venezuela y su posible transición hacia un sistema democrático dependen no solo de la voluntad de sus líderes actuales, sino también de la presión internacional y la capacidad de la población para movilizarse ante un futuro incierto. Las dinámicas de poder en juego sugieren que, sin un compromiso real con una democracia participativa y transparente, la libertad y justicia que esperan los venezolanos seguirán siendo meras ilusiones.