En un giro significativo en la política energética, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un acuerdo comercial con el primer ministro indio, Narendra Modi, que marcará un cambio en las importaciones de petróleo de India. El acuerdo reducirá los aranceles sobre los productos indios y permitirá que India deje de comprar petróleo a Rusia, optando en su lugar por adquirirlo de Estados Unidos y Venezuela.

La conversación telefónica entre Trump y Modi se centró en varios temas críticos, incluyendo la situación en Ucrania y el comercio bilateral. Trump afirmó que Modi aceptó diversificar las fuentes de petróleo, destacando que este movimiento contribuiría a poner fin a la guerra en Ucrania, donde muchas vidas se han perdido en el conflicto reciente.

Modi reaccionó positivamente ante la reducción de aranceles propuestos por Estados Unidos, aunque aún no se ha pronunciado de manera formal sobre el cambio en las compras de petróleo. Trump, en su plataforma Truth Social, describió a Modi como un amigo cercano y un líder de respeto en su país, resaltando la importancia de esta relación bilateral.

Este acuerdo comercial también incluye la reducción de aranceles recíprocos para productos indios del 25 % al 18 %. Esto es significativo, ya que India ha sido uno de los compradores más grandes de petróleo ruso, y la reciente presión de Estados Unidos ha llevado a New Delhi a reconsiderar su dependencia energética de Rusia.

La decisión de Modi de buscar petróleo en EE.UU. y Venezuela en lugar de Rusia se produce tras las sanciones impuestas a Moscú y la creciente presión internacional sobre su gobierno debido a la guerra en Ucrania. Trump cree que este movimiento no solo beneficiará a la economía india, sino que también ayudará en los esfuerzos globales para poner fin a los conflictos bélicos que han ensombrecido el panorama internacional.

El primer ministro indio ha comprometido a aumentar las importaciones de productos estadounidenses y a invertir más de 500.000 millones de dólares en diversas categorías, incluyendo energía y tecnología. Esta inversión también apunta a desarrollar una cooperación más sólida entre las dos naciones, enfocándose en los productos agrícolas y el carbón, además del petróleo.

Simultáneamente, Trump también dio a conocer que India comenzaría a adquirir crudo de Venezuela, lo que marca un movimiento estratégico interesante en las relaciones comerciales. Venezuela, bajo la tutela estadounidense tras la detención de su presidente Nicolás Maduro, está siendo vista como una alternativa viable frente a los acuerdos previos que India tenía con Irán.

Por otro lado, es importante señalar que Modi había acordado anteriormente con Putin en diciembre un tratado de cooperación económica que consolidaría la relación entre ambos países a pesar de la presión internacional. Esta alianza, aunque positiva en términos de estrategia energética, ahora se ve desafiada por el nuevo enfoque de India hacia Estados Unidos y Venezuela.

Este cambio en la política comercial de India llega en un momento crucial, después de que la Unión Europea firmara un acuerdo de libre comercio con India, que ahorrará a los exportadores europeos hasta 4.000 millones en aranceles. Este acuerdo refleja la intención de India de diversificar sus relaciones comerciales y reducir dependencia de mercados específicos, en un contexto global inundado de incertidumbre económica.