Compruebe los números agraciados en el sorteo diario de Loterías y Apuestas del Estado; el juego destina el 55% de su recaudación a premios

La Bonoloto ha celebrado este lunes, 2 de febrero de 2026, una nueva jornada de su tradicional sorteo diario bajo la regulación de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Este juego de azar, uno de los más arraigados en España desde su creación en febrero de 1988, continúa siendo una de las opciones preferidas por los apostantes debido a su accesibilidad y a la frecuencia de sus sorteos.

Combinación ganadora de la Bonoloto: lunes 2 de febrero

Tras el sorteo realizado a las 21:30 horas, la combinación ganadora de esta noche ha quedado integrada por los siguientes números:

• 10, 12, 24, 41, 43 y 48

• Número complementario: 42

• Reintegro: 1

Modalidades de participación y sistema de juego

La Bonoloto permite a los usuarios participar mediante dos sistemas principales. La apuesta simple ofrece la posibilidad de realizar entre una y ocho apuestas por boleto, seleccionando seis números en cada una de ellas. Por otro lado, la apuesta múltiple permite marcar hasta un máximo de 11 números, lo que incrementa proporcionalmente las probabilidades de éxito y el coste de la participación.

Además, el sistema ofrece flexibilidad temporal: los jugadores pueden optar por el sorteo diario o participar en el abono semanal, que incluye los seis sorteos que se celebran de lunes a sábado, siempre que el boleto sea validado antes del inicio del primer sorteo de la serie. Según los datos facilitados por la sociedad estatal, el juego destina el 55% de la recaudación total al pago de premios en sus diversas categorías.

Nota: Esta información tiene carácter meramente informativo y carece de valor oficial. La única lista de resultados válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado.