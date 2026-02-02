La lotería europea ofrece un primer premio de 20.000 euros al mes durante 30 años; compruebe los números agraciados en el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado

Este lunes, 2 de febrero de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo de EuroDreams, la lotería de carácter europeo que cada lunes y jueves pone en juego la posibilidad de obtener importantes premios en forma de pagos mensuales. Los participantes de los nueve países involucrados —España, Portugal, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suiza y Luxemburgo— han vuelto a optar a la denominada «joya de la corona»: un sueldo de 20.000 euros al mes durante tres décadas.

Combinación ganadora de EuroDreams: lunes 2 de febrero

Tras el sorteo realizado a las 21:00 horas, la combinación ganadora ha quedado compuesta por los siguientes números:

• 02, 07, 23, 24, 32 y 37

• Número ‘Sueño’ (Dream): 3

Categorías y funcionamiento del sorteo

El funcionamiento de este sorteo destaca por su sencillez dentro del catálogo de Loterías y Apuestas del Estado. Cada jugador debe seleccionar seis números de una tabla que comprende del 1 al 40, además de un número adicional del 1 al 5, conocido como ‘sueño’. El coste de cada participación es de 2,50 euros.

EuroDreams establece seis categorías de premios que varían en función de los aciertos obtenidos:

• Primera categoría: 20.000 euros al mes durante 30 años (7,2 millones de euros en total).

• Segunda categoría: 2.000 euros al mes durante cinco años (120.000 euros en total).

• Otras categorías: Premios fijos que oscilan entre los 120, 40 y 5 euros, además del reintegro de 2,50 euros.

La gestión de este sorteo europeo permite a los ciudadanos españoles participar en igualdad de condiciones con el resto de los países adscritos, bajo la supervisión de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.

Nota: Esta información tiene carácter meramente informativo. La única lista oficial válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado.