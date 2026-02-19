La Cátedra Ceuta‑IATEB ha lanzado una convocatoria para cubrir una plaza de técnico destinada a titulados superiores de Formación Profesional, con el objetivo de reforzar su actividad en proyectos vinculados a la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes aplicadas al bienestar. La información ha sido publicada por el medio El Pueblo de Ceuta.

La persona seleccionada se encargará de tareas de gestión de proyectos, mantenimiento de bases de datos, apoyo logístico al equipo investigador y colaboración en la organización de jornadas, seminarios y otras actividades vinculadas a la cátedra. El plazo para presentar solicitudes finaliza el próximo día 26.

Podrán optar a la plaza quienes cuenten con un título de Grado Superior de Formación Profesional en especialidades como Administración y Finanzas, Marketing y Publicidad, Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, Diseño y Gestión de la Producción Gráfica, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o Desarrollo de Aplicaciones Web.

La cátedra es una iniciativa impulsada por la Universidad de Granada en colaboración con la Ciudad Autónoma de Ceuta. Ambas instituciones firmaron el acuerdo de creación el pasado mes de octubre, dando inicio a un proyecto orientado a fomentar la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en ámbitos estratégicos como la educación, la salud, los servicios sociales o la economía.

El convenio contempla una financiación municipal de 62.700 euros anuales durante dos años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro en función de los resultados y de la disponibilidad presupuestaria. Entre las primeras líneas de trabajo destacan el proyecto “Ceuta IA” y la puesta en marcha de becas para estudiantes vinculadas a la cátedra, con el objetivo de impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en la ciudad.