La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha condenado a una mujer por apropiación indebida de más de 150.000 euros procedentes de una empresa de azulejos y baños en la que trabajó hasta 2023. La información ha sido publicada por el medio El Pueblo de Ceuta.

La acusada, identificada por las iniciales H.A.T., reconoció los hechos y aceptó la petición de la Fiscalía, lo que permitió alcanzar un acuerdo de conformidad que evitó la celebración del juicio. En la misma causa, el tribunal ha absuelto a otra mujer que también estaba investigada.

La sentencia impone a la condenada dos años de prisión y el pago de una indemnización de 153.724,22 euros en concepto de responsabilidad civil, equivalente a la cantidad de dinero de la que se apropió. No obstante, la pena de cárcel queda suspendida al no superar los 24 meses y carecer la acusada de antecedentes penales en vigor.

Para mantener la suspensión de la pena, la mujer no deberá delinquir durante los próximos dos años y tendrá que abonar la indemnización en los plazos fijados por el tribunal. Según lo establecido, deberá realizar pagos trimestrales de 19.215,52 euros a partir de junio de este año.

El tribunal la considera autora de un delito de apropiación indebida y otro de falsedad en documento mercantil, al haberse utilizado documentación falsificada para cometer el fraude. Además de la pena de prisión suspendida, la sentencia incluye una multa de 1.350 euros que deberá abonar en un plazo de nueve meses, con cuotas diarias de cinco euros.

La resolución judicial ha sido declarada firme después de que todas las partes implicadas renunciaran a presentar recurso.