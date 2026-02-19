Profesionales sanitarios y pacientes se concentraron este miércoles a las puertas del Hospital Universitario de Ceuta para respaldar las reivindicaciones del colectivo médico en el tercer día de huelga nacional. Según informó El Pueblo de Ceuta, alrededor de medio centenar de personas —entre facultativos y usuarios— participaron en el acto para reclamar una regulación propia de la profesión y mejoras en las condiciones laborales.

La protesta contó con el apoyo de asociaciones de pacientes, entre ellas la Asociación TDAH Ceuta, cuya presidenta leyó un manifiesto en defensa de los médicos. Los usuarios denunciaron que la falta de especialistas, especialmente en psiquiatría, provoca demoras en la atención y ajustes frecuentes de medicación, lo que afecta directamente a la salud de los pacientes. Pese a las molestias derivadas de la huelga, expresaron su respaldo a los profesionales al considerar que el sistema sanitario no cuida adecuadamente a quienes trabajan en él.

El acto fue encabezado por el presidente del Sindicato Médico de Ceuta, Enrique Roviralta, quien aseguró que durante esta tercera jornada de paro se canceló toda la actividad quirúrgica programada y se suspendieron las consultas ordinarias, manteniéndose únicamente los servicios mínimos de urgencias. El sindicato insiste en que la huelga busca la creación de un estatuto propio para la profesión médica y canales de negociación independientes del resto de categorías sanitarias.

Entre las principales demandas del colectivo se encuentran la regulación de las guardias —con jornadas más cortas y mejor remuneradas—, el reconocimiento de estas horas para la jubilación y la mejora de las condiciones laborales tras años de formación y responsabilidad asistencial. Los médicos también advierten de que la falta de cambios podría provocar la salida de profesionales hacia la sanidad privada o al extranjero, agravando la escasez de facultativos en el sistema público.

Durante la concentración, los participantes criticaron la postura del Ministerio de Sanidad y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, a quienes acusan de minimizar el seguimiento de la huelga y de no atender las demandas del colectivo. El objetivo de las movilizaciones, subrayan, es abrir un diálogo que permita garantizar condiciones laborales dignas y, con ello, una mejor atención a los pacientes.

La protesta concluyó con el compromiso de continuar las movilizaciones mientras no se avance en la negociación de un marco regulador específico para la profesión médica. Facultativos y usuarios coincidieron en que la calidad del sistema sanitario depende de la estabilidad y el reconocimiento de sus profesionales.