Una mujer de 37 años ha sido asesinada este miércoles en la calle López de Hoyos, en el barrio de Tetuán, en un posible caso de violencia machista. La Policía Nacional ha detenido a su expareja, de la misma nacionalidad que la víctima, como presunto autor del crimen, según han informado fuentes policiales.

El agresor se presentó voluntariamente ante una patrulla a la altura de la Comisaría de Tetuán, confesando el asesinato de su expareja. Al llegar a la vivienda, los agentes encontraron a la mujer fallecida en una habitación, tumbada en la cama y con signos evidentes de estrangulamiento. Se estima que llevaba varias horas muerta.

La víctima tenía dos hijos, uno de ellos de corta edad, que no eran hijos del presunto agresor. Por el momento, no se ha precisado si los menores estaban en la vivienda en el momento del crimen.

El caso está siendo investigado por el grupo VI de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, y no se ha confirmado si existían denuncias previas de violencia de género contra el detenido. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha señalado que está recopilando información sobre este presunto crimen.

Desde 2003, se han registrado 1.352 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, incluyendo los siete casos confirmados en lo que va de 2026 y otros que están pendientes de confirmación, como el reciente asesinato de una mujer y su hija en Xilxes (Castellón).

Las víctimas de violencia machista y su entorno pueden solicitar ayuda de manera inmediata a través del teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, o el canal de WhatsApp 600 000 016. En situaciones de emergencia, se puede llamar al 112, a la Policía Nacional (091), a la Guardia Civil (062) o activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta con geolocalización a las fuerzas de seguridad.