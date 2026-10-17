CEUTA — El Gobierno de Ceuta ha respondido con dureza a las recientes declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en las que acusaba a la Ciudad de «no hacer sus deberes» en la gestión de los menores migrantes no acompañados. El consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, ha calificado las manifestaciones del ministro de «broma de mal gusto» y ha denunciado que el Ejecutivo central busca crear una «cortina de humo» para desviar la atención sobre la falta de respuestas tras los episodios de entradas masivas registrados a finales de julio.

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Colapso en el sistema de acogida: un 10.540 % de sobreocupación

Gaitán ha contrapuesto las críticas del Ministerio con las cifras que soporta la infraestructura local. Antes de las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio, la ciudad mantenía acogidos a 180 menores. Actualmente, esa cifra se ha disparado hasta los 3.086 menores bajo tutelaje autonómico, a pesar de que la capacidad ordinaria fijada por la normativa estatal para Ceuta es de tan solo 29 plazas.

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Este volumen representa un nivel de sobreocupación del 10.540 % (multiplicando por 106 la capacidad ordinaria). Para poder responder a esta emergencia humanitaria en un territorio de apenas 19 kilómetros cuadrados y 85.000 habitantes, la Ciudad ha tenido que poner en marcha 11 nuevos recursos extraordinarios de acogida desde el 1 de agosto.

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Críticas a la falta de devoluciones y al retraso en los triajes

Desde la Ciudad Autónoma se reprocha al Gobierno central que, dos meses y medio después de los acontecimientos de julio, no se haya tramitado la devolución de adultos mediante expediente administrativo ni se hayan concretado repatriaciones de menores.

Respecto a las acusaciones sobre los retrasos en las labores de triaje e identificación, Gaitán ha recordado que dicha función corresponde legalmente a los funcionarios del Estado a través de la Policía Nacional. Asimismo, ha afeado al Ministerio que el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) —figura clave prevista en el pacto europeo de migración— no se pusiera en funcionamiento en Ceuta hasta principios de septiembre, lo que ralentizó notablemente las actuaciones iniciales. Para agilizar estos trámites, la Ciudad ha suscrito un convenio con el Colegio de Abogados garantizando asistencia letrada permanente en la representación legal de los menores.