El santoral católico celebra hoy, 25 de enero, la Conversión de San Pablo, un evento de tal importancia que es de las pocas veces que la Iglesia celebra el «cambio de vida» de un santo en lugar de su muerte. Este día cierra además la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

La Conversión de San Pablo

Saulo de Tarso era un fariseo celoso que perseguía con violencia a los primeros cristianos. Sin embargo, en el camino hacia Damasco, su vida dio un giro radical.

La Luz en el Camino: Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, una luz del cielo lo rodeó y cayó en tierra, escuchando una voz que decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?».

Quedó ciego durante tres días, símbolo de su antigua vida sin fe, hasta que fue sanado y bautizado por Ananías. El Apóstol de las Gentes: A partir de ese momento, Pablo se convirtió en el misionero más incansable, llevando el Evangelio a los no judíos (gentiles) y escribiendo las epístolas que hoy forman gran parte del Nuevo Testamento.

Otros santos que se celebran el 25 de enero

Junto a la fiesta de San Pablo, la Iglesia conmemora hoy a:

San Ananías de Damasco: El discípulo que, superando sus miedos, visitó a Saulo (Pablo) por mandato divino para bautizarlo y devolverle la vista. Se le venera como mártir.

Valiente pastor de la actual Rumanía en el siglo IV que se enfrentó al emperador arriano Valente, defendiendo la fe de Nicea y la divinidad de Cristo. Santa Elvira de Denain: Abadesa francesa del siglo XI, recordada por su sabiduría en el gobierno de su comunidad.

Beatos