La Loteria Nacional ha celebrado este sábado 24 de enero de 2026 su sorteo semanal, con premios distribuidos en múltiples categorías. El sorteo, celebrado como es tradición en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ha repartido importantes cantidades económicas entre los décimos agraciados.



Premios principales del sorteo

Primer Premio: 20015 — Dotado con 600.000 € por serie (60.000 € por décimo).

Segundo Premio: 60134 — Dotado con 120.000 € por serie (12.000 € por décimo).

🔢 Otras extracciones premiadas

Extracciones de cuatro cifras (premios de 1.500 € por serie):

4472, 5347, 5804, 7051

Extracciones de tres cifras (premios de 300 € por serie):

068, 321, 334, 364, 618, 621, 723, 820, 894, 930

Extracciones de dos cifras (premios de 120 € por serie):

02, 09, 40, 66, 70, 82 (x2), 85, 92

Reintegros:

2, 5 y 6 — cada uno otorga 6 € al décimo que termina en esa cifra.

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios de la Lotería Nacional pueden cobrarse en cualquier administración oficial de Loterías y Apuestas del Estado — presentando el décimo premiado y el DNI — o, si fue adquirido online, a través de la plataforma oficial.

• Caducidad: Los premios de la Lotería Nacional caducan a los 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo: El próximo sorteo ordinario de la Lotería Nacional se celebrará el jueves, con un nuevo bote y nuevas oportunidades de premio.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.