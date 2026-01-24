Este sábado la ONCE ha celebrado sus principales sorteos de fin de semana, entre ellos el Sueldazo de la ONCE y el Super ONCE. A continuación, te detallamos los números premiados publicados oficialmente.



Sueldazo de la ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy ha dejado los siguientes resultados:

Número ganador: 51309 — Serie: 024

Premios adicionales:

21707 · Serie 036 58696 · Serie 038 82087 · Serie 043 93511 · Serie 033



Este sorteo ofrece un premio principal de 300.000 € al contado + 5.000 € al mes durante 20 años, y premios secundarios según las combinaciones y series coincidentes con otros números participantes.

🔵 Super ONCE

El resultado del Super ONCE de hoy sábado es la siguiente combinación ganadora de 20 números:

02, 07, 12, 13, 24, 30, 32, 33, 39, 50, 55, 64, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 80 y 82

En este juego, los participantes optan a distintos premios según la cantidad de números acertados dentro de esa combinación.

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios pueden cobrarse en los centros de la ONCE, en entidades bancarias autorizadas o a través de la plataforma online si el cupón fue adquirido por Internet.

• Caducidad: Tienes un plazo de 30 días naturales a partir del sorteo para reclamar cualquier premio.

• Próximo sorteo: Mañana domingo la ONCE continúa con más sorteos, incluidos Cupón Diario, Triplex y Super ONCE.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona la ONCE a través de sus canales oficiales.