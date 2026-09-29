Las festividades de los Ángeles Custodios y del Día del Pilar se suspenden o quedarán relegadas al ámbito interno debido al estado anímico y a la necesidad de mantener la máxima disponibilidad de plantilla.

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CEUTA — La situación excepcional que atraviesa Ceuta desde las entradas masivas de los pasados días 30 y 31 de julio continúa teniendo un impacto directo en la vida institucional de la ciudad. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil han decidido cancelar los actos públicos previstos para las celebraciones de sus patronos, los Ángeles Custodios (2 de octubre) y el Día del Pilar (12 de octubre), según han confirmado diversas fuentes a El Pueblo de Ceuta.

Esta medida sigue la línea de lo ocurrido recientemente con el Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias. En esa ocasión, la dirección del centro penitenciario de Fuerte Mendizábal optó por realizar la entrega de distinciones a puerta cerrada y sin representación de autoridades institucionales. En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los eventos protocolarios quedarán anulados o restringidos estrictamente al «consumo interno».

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Operatividad máxima y afectación anímica

Según señalan las fuentes consultadas, la suspensión de los actos institucionales responde a dos razones fundamentales:

Disponibilidad permanente del personal: Las circunstancias que atraviesa la ciudad exigen que el mayor número posible de agentes se encuentre operativo y localizable ante cualquier requerimiento del servicio.

Las circunstancias que atraviesa la ciudad exigen que el mayor número posible de agentes se encuentre operativo y localizable ante cualquier requerimiento del servicio. Impacto emocional: La tensión acumulada durante los dos últimos meses ha afectado de forma notable al estado anímico tanto de las plantillas de las Fuerzas de Seguridad como del conjunto de la ciudadanía ceutí.

Por el momento, no se ha determinado si más adelante, en caso de que la crisis remita, se celebrará algún acto diferido para la entrega de condecoraciones o si estas se concederán de forma privada en las dependencias policiales y de la Comandancia.