Un varón ha sido detenido como presunto autor del homicidio de su pareja, de 33 años, mientras que otros dos hombres permanecen arrestados como supuestos encubridores tras la localización del cadáver.

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La Policía Nacional investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 33 años en el municipio de Benidorm (Alicante) en un caso que las autoridades abordan como un presunto crimen machista. Por estos hechos ha sido detenido un varón como supuesto autor del homicidio con arma blanca de su pareja sentimental. Asimismo, las fuerzas de seguridad han arrestado a otros dos hombres por su presunta implicación en un delito de encubrimiento. Los tres individuos bajo custodia policial tienen 30, 40 y 45 años.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado a través de un mensaje en la red social X de que se encuentra recabando todos los datos necesarios sobre este asesinato por presunta violencia machista acontecido en la provincia de Alicante.

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Aviso en Comisaría y activación del protocolo

El inicio de las actuaciones policiales se produjo tras la comparecencia de dos hombres en una comisaría. Según las informaciones sobre el caso, ambos acudieron ante los agentes para manifestar que un tercero les había forzado a prestar ayuda para ocultar el cadáver de su pareja, a la que previamente había quitado la vida.

Durante su declaración, los dos varones indicaron a los agentes la ubicación exacta en una zona de campo situada entre los términos municipales de Benidorm y Finestrat, lugar al que habrían trasladado el cuerpo de la víctima. Tras la recepción de estas manifestaciones, la Policía Nacional coordinó con rapidez un dispositivo integrado por diversas unidades de Seguridad Ciudadana y activó el protocolo correspondiente para delitos violentos. De forma paralela, se comisionó al lugar a dotaciones de la Policía Judicial y de la Policía Científica.

Localización del cadáver y posterior arresto del presunto autor

Una vez desplegados en la zona señalada, los efectivos policiales localizaron el cuerpo sin vida de la mujer, de origen caucásico. Fuentes de la investigación han indicado que, a falta de la confirmación oficial de la identidad del cadáver, todos los indicios apuntan a que se trata de la pareja sentimental del considerado autor material de los hechos.

Tras el hallazgo del cuerpo, las fuerzas de seguridad establecieron un perímetro de seguridad en torno al domicilio del sospechoso con el objetivo de proceder a su localización y detención. Poco después, agentes de la Policía Nacional arrestaron al hombre por su supuesta participación en el delito de homicidio. Posteriormente, se procedió también a la detención de los otros dos varones por su presunta colaboración en las labores de encubrimiento del crimen.