MADRID.– El abogado de Begoña Gómez, el exfiscal Antonio Camacho, ha presentado un recurso en el que cuestiona con dureza la gestión del magistrado Juan Carlos Peinado. La defensa de la esposa del presidente del Gobierno sostiene que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha impuesto en la causa una «velocidad de crucero» que resulta «absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal», sugiriendo que el instructor actúa «como si tuviera excesiva prisa» por concluir las pesquisas.

El recurso, al que ha tenido acceso la agencia EFE este lunes, se dirige contra el auto en el que el juez convoca a Begoña Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés el próximo 9 de junio a una audiencia preliminar. En dicha comparecencia se prevé decidir si se abre formalmente juicio oral contra ellos.

Vulneración del derecho de defensa

Para el letrado Antonio Camacho, los razonamientos del juez Peinado son «jurídicamente inaceptables». El recurso denuncia una vulneración del derecho de defensa debido a la sistemática denegación de diligencias solicitadas por la representación de Gómez.

Entre los rechazos más significativos de la instrucción se encuentra la negativa del magistrado a citar a José Manuel Ruano, codirector junto a Begoña Gómez de la cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Asimismo, la defensa lamenta que el juez haya declinado la ratificación de varios informes periciales propuestos por su parte, elementos que consideran clave para el esclarecimiento de los hechos.

Recta final hacia el jurado popular

Con este último movimiento técnico, el procedimiento entra en su recta final. La intención del juez Peinado es que los tres investigados —Gómez, Álvarez y Barrabés— sean juzgados por un tribunal de jurado popular.

No obstante, la celebración de la vista preliminar del próximo 9 de junio queda ahora condicionada al escenario de tensión jurídica actual, con las defensas a la expectativa de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos de apelación pendientes, los cuales podrían dar un vuelco al devenir de la causa.