MADRID.– El magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge Mesas, ha emitido una comisión rogatoria dirigida a las autoridades judiciales de Venezuela con el objetivo de obtener información detallada sobre 14 miembros de la organización terrorista ETA que residían en dicho país en abril de 2025. Entre los nombres señalados destaca el del histórico miembro de la banda, José Ignacio de Juana Chaos.

La resolución, adelantada por el diario El País, responde a la solicitud de la acusación popular ejercida por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia. En el escrito, el juez argumenta que el reciente vuelco político acontecido en Venezuela abre un nuevo escenario que permite inferir una disposición favorable a la colaboración internacional para el esclarecimiento de estos datos.

Investigación al «Colectivo de Refugiados»

La justicia española busca esclarecer el grado de vinculación, pertenencia, labores de enlace y nivel de responsabilidad de estos 14 individuos dentro del denominado «Colectivo de Refugiados» de ETA. Además de De Juana Chaos, la petición incluye formalmente a Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Úriz, Arturo Cubillas, Javier Urruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Artola, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.

El magistrado fundamenta la relevancia de la investigación basándose en los dictámenes del Ministerio Fiscal y la querella inicial. Según estos textos, el citado colectivo de refugiados no operaba de manera aislada, sino que mantenía una estricta «dependencia orgánica» de la cúpula de la banda criminal. La dirección de ETA se encargaba de realizar un seguimiento continuo de sus integrantes, proporcionarles asistencia económica y jurídica, y ejercer un control directo sobre sus actividades en el exterior.

Conexión con Estados Unidos

De forma paralela, el juez De Jorge ha librado una segunda comisión rogatoria dirigida a las autoridades judiciales de Estados Unidos. El propósito es interceptar e incorporar a la causa la documentación y las declaraciones que obren en el procedimiento penal seguido allí contra el exdirector de la Inteligencia Militar venezolana, Hugo Armando Carvajal, conocido como ‘El Pollo’, quien se encuentra actualmente en prisión en suelo estadounidense.

La Audiencia Nacional considera que el testimonio de Carvajal, sumado al nuevo marco político en Caracas, puede resultar una pieza clave y un aval definitivo para radiografiar la estructura de apoyo y la situación real de los miembros de ETA que han permanecido huidos de la justicia española durante años en territorio venezolano.