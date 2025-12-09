El último informe del Instituto Juan de Mariana advierte sobre el problema estructural de sostenibilidad fiscal en España. La deuda pública alcanzó el 101,8% del PIB en 2024, disparando el agujero público a un ritmo de 164 millones de euros al día e hipotecando el margen fiscal del país.

El Instituto Juan de Mariana, en su informe anual sobre el Día de la Deuda, ha lanzado una severa advertencia sobre la trayectoria de las cuentas públicas españolas. El estudio revela que, en 2025, los pasivos del Estado se están incrementando a un ritmo alarmante, equivalente a 6,8 millones de euros por hora, 164 millones de euros diarios, o cerca de 1.900 euros por segundo.

Estos datos ponen de manifiesto un problema estructural que se ha consolidado a lo largo de las dos últimas décadas: el gasto público crece a un ritmo superior a la capacidad de financiación de la economía. El informe subraya que esta dinámica ha situado la deuda pública por encima del 100% del Producto Interno Bruto (PIB), cerrando 2024 en el 101,8% del PIB.

El sistema de pensiones: el «elefante en la habitación»

Aunque el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en el 2024 en el 3,16% del PIB (50.187 millones de euros), el principal desequilibrio se localiza en la Administración Central.

Los analistas del Instituto señalan al sistema de pensiones como el gran «elefante dentro de una habitación» de las cuentas públicas. La Seguridad Social presenta un déficit contributivo significativo, obligando al Estado a transferir cerca de 45.000 millones de euros solo en 2024. Esta dependencia hace que, en la práctica, alrededor de uno de cada cuatro euros que paga la Seguridad Social se financie vía déficit y endeudamiento.

Según el informe, el país estaría en una posición de superávit presupuestario si se excluyera este agujero de la Seguridad Social. La Comisión Europea proyecta que la absorción de ingresos fiscales por parte de la Seguridad Social podría dispararse hasta el 47% en 2050.

Fragilidad fiscal y coste de los intereses

El estudio destaca que España ha sufrido el mayor salto en su deuda pública entre todas las grandes economías de la Unión Europea (UE), pasando del 45,3% del PIB en 2004 al 101,8% en 2024.

Como resultado, la posición de España ante posibles futuras crisis es «frágil» y su capacidad para afrontar el envejecimiento de la población es limitada. La reducción de la ratio deuda/PIB tras la pandemia, que podría dar una apariencia de mejora, se explica casi exclusivamente por el crecimiento nominal del PIB, mientras que los déficits primarios han persistido y la factura de los intereses ha vuelto a crecer con fuerza.

Actualmente, el gasto en intereses de la deuda ronda los 39.000 millones de euros anuales (equivalente a la recaudación total del Impuesto de Sociedades en 2024). Este «lastre» resta capacidad al Gobierno para bajar impuestos o destinar recursos a otras partidas sociales.

Día de la Deuda y reformas necesarias

El informe subraya que la deuda por habitante se ha triplicado en los últimos veinte años, pasando de 9.163€ en 2004 a 33.332€ en 2024, superando ya la media de la UE.

Con estas premisas, España ha alcanzado el «Día de la Deuda de 2025» hoy, 9 de diciembre. Esto significa que todos los desembolsos realizados por el Estado desde esta fecha hasta final de año se cubren íntegramente a través de nuevo endeudamiento.

El Instituto Juan de Mariana concluye que España necesita «reformas profundas» que contengan el gasto estructural, sugiriendo revisar el abultado número de entes públicos (casi 20.000 organismos) y los costosos programas de subvenciones (41.500 millones de euros anuales).