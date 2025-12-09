El Grupo Parlamentario Popular ha acusado al Gobierno de falta de transparencia tras recibir una respuesta incompleta sobre los fondos Next Generation de la Unión Europea destinados a campañas de publicidad institucional. El Ministerio de Hacienda ha eludido proporcionar el detalle del gasto en áreas clave como Transportes y Vivienda.

El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra bajo el punto de mira del Partido Popular (PP) por la presunta ocultación de información referente al uso de los fondos de recuperación europeos. El Grupo Parlamentario Popular acusa al Ejecutivo de intentar esconder el destino de 1.531 millones de euros de los fondos Next Generation que han sido empleados en publicidad y propaganda en medios de comunicación.

La polémica se inició el pasado 15 de octubre, cuando el diputado popular Jaime de Olano solicitó un informe detallado que especificara la cifra total y el desglose pormenorizado del gasto publicitario por cada ministerio, empresa pública u organismo autónomo, con indicación clara de la actuación o programa publicitado.

Respuesta parcial y opacidad

La respuesta ofrecida por el Ejecutivo el 1 de diciembre no ha satisfecho las demandas de los populares, que la han calificado como una prueba de «falta de transparencia y ánimo de ocultar». Los datos facilitados se limitan a ministerios con un presupuesto publicitario menor y a un puñado de organismos, omitiendo información crucial.

El PP denuncia que, «casualmente», se ha eludido proporcionar el detalle de ministerios con «muchísimo gasto en propaganda», como el de Transportes y Vivienda, así como de empresas públicas dependientes de los mismos, tales como ADIF y Renfe.

La crítica del grupo de la oposición se intensifica ante la excusa aportada por el Gobierno, que advirtió de la «imposibilidad de identificar los pagos en otras aplicaciones presupuestarias». Para los populares, esta afirmación equivale a «decir que tenemos un Gobierno incompetente que no sabe a qué dedica el dinero», lo que consideran un «desprecio al Parlamento«.

Nueva ofensiva del PP

Ante la respuesta insatisfactoria, el Grupo Popular ha registrado una nueva pregunta reiterando su solicitud. En esta ocasión, demandan específicamente que se faciliten las cantidades destinadas a publicidad (incluyendo televisión, prensa, radio, redes sociales y vallas publicitarias) de los fondos Next Generation ejecutados por la Administración General del Estado, la Seguridad Social, las Empresas Públicas Estatales y los organismos autónomos.

Este conflicto sobre la transparencia del gasto se produce cuando, a falta de 11 meses para que finalice el plazo para gastar la ayuda europea, el Gobierno todavía tiene pendientes de ejecución 117.807 millones de euros, lo que representa el 72,3% del total asignado a España por la Unión Europea.